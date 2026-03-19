Inicio ajetreado en Lyon con el penalti no pitado a Rueda y una roja directa posterior a Niakhaté

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Indignación total en el RC Celta de Vigo con lo que ha sucedido en los primeros compases del partido ante el Olympique de Lyon de octavos de final de la Europa League. En una eliminatoria que ya venía marcada por la polémica expulsión de Borja Iglesias en la ida, la vuelta comenzó con otra decisión cuanto menos controvertida y que, por momentos, incluso parecía bastante clara.

Apenas había transcurrido 53 segundos cuando Tagliafico dio un fuerte pisotón a Javi Rueda dentro del área. El defensor del Lyon tenía el esférico controlado, mientras que el futbolista celeste acudía a la presión en busca de robar el esférico. En ese intento de quitarle la pelota, el argentino plantó su planta del pie en el tobillo de Rueda.

La jugada prosiguió sin que Irfan Peljto, colegiado del colegiado, considera penalti en la acción. El caso es que el partido se tuvo que parar para que el propio árbitro comprobara el estado físico del jugador celeste y para que, de camino, el VAR revisara no sólo un posible penalti, sino también una posible expulsión. Andrew Dallas e hizo el sueco desde la sala VOR y no consideró punible la acción.

Claudio Giráldez, a todo esto, alucinaba desde el banquillo. Y en la retransmisión televisiva, Santiago Cañizares también mostraba su sorpresa: "Es una cosa de libro. No sancionarlo es grave error de VAR", comentó el exportero en Movistar.

El Lyon-Celta, del penalti no pitado a la roja a Niakhaté

La jugada se fue al limbo, pero el capítulo arbitral no acabó ahí, ni mucho menos. Y es que a los 19 minutos, Moussa Niakhaté vio la roja directa tras otra entrada muy dura otra vez a Javi Rueda. En esta ocasión, el colegiado sí le enseñó el camino a vestuarios de manera directa. Y curiosamente, esta vez Cañizares no compartía la opinión del árbitro: "Para mí es amarilla, es un accidente del fútbol. Vi penalti como una catedral y no entiendo cómo el VAR no ayuda al árbitro ahora", dijo.