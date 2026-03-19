Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 23:58h.

El canterano revolucionó al Celta con su entrada en la segunda mitad

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VigoHugo Álvarez, extremo del Celta de Vigo, no escondió su enorme satisfacción por haber logrado el billete para los cuartos de final de la Europa League con el equipo en el que se formó como futbolista, después de derrotar esta noche al Olympique de Lyon en tierras francesas. A Madroa sueña en grande y no se pone límites en Europa ahora que se medirá al Friburgo en abril.

"Es un sueño que llevamos persiguiendo desde pequeñitos en el Celta. Gracias al míster por la confianza que depositó en nosotros, ahora intentamos devolvérsela en el campo y en el día a día", manifestó a los periodistas el canterano nacido en Ourense.

El atacante, uno de los futbolistas del filial que dieron el salto al primer equipo con la llegada de Claudio Giráldez, sustituyó en el descanso al sueco Williot Swedberg y fue determinante en el desenlace del choque: "Cada vez me estoy encontrando mucho más cómodo. Con minutos vas cogiendo ritmo y con la ayuda del míster y del equipo estoy encontrando mi mejor versión. Me queda mucho trabajo por delante, con ello espero llegar a mi máximo nivel".

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Reconoció que la expulsión del central Niakhaté "condicionó" el partido y desveló que, con uno más, el plan de partido era atacar al Lyon por los costados: "Sabíamos que al estar con un futbolista más podíamos hacer daño por las bandas, que íbamos a poder hacer mucho uno contra uno cerca del área. Por suerte, todo salió muy bien".