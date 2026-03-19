Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 23:20h.

El de Alozaina ha marcado dos de los tres goles de la eliminatoria para el Celta

La pulla de Giráldez tras el penalti no pitado a Rueda: "¿Es imposible creer en el VAR? 'Coincido'"

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VigoJavi Rueda, autor del primer gol del Celta de Vigo ante el Olympique de Lyon, dijo que su equipo "no se pone límites" en la Europa League después de eliminar al conjunto francés, que fue primero en la fase liga de la segunda competición continental. El Friburgo será el rival de los de Claudio Giráldez en cuartos de final.

"El equipo no se pone límites, aquí creemos todos en todos. Esa es la razón por la que estamos haciendo las cosas tan bien. Ahora mismo, el vestuario es una fiesta, una locura, todo el mundo está eufórico", afirmó a los periodistas tras el encuentro.

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El malagueño agradeció "el aliento" que le dieron los casi 3.000 aficionados celestes que viajaron al Groupama Stadium porque les ayudó a superar "los momentos más complicados" del partido.

"La expulsión creo que les condicionó un poco. Hemos sabido llevar el ritmo del partido durante los noventa minutos. Estoy muy contento por ayudar al equipo", dijo Rueda, a quien se le "ponen los pelos de punta" al pensar en los dos goles que marcó en la eliminatoria.

"Estoy muy emocionado, muy orgulloso. He tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí, he tenido que estar en muchos sitios para llegar a lo que soy hoy. Me acuerdo de mi familia porque sin su apoyo no sería posible", subrayó.

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Finalmente, lamentó la tarjeta amarilla que le mostraron esta noche porque le impedirá jugar la ida contra el Friburgo alemán, pero dijo tener "plena confianza" en el compañero que elija Giráldez para entrar en el once. De ese eliminatoria avanzó que "la vemos como venimos viendo todos los partidos de esta competición. Sabemos que son equipos duros, que igual no conocemos tanto como los que tenemos en la liga. Prepararlo como lo venimos haciendo, confiando en nosotros para darle otra alegría al celtismo".