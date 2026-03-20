Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 11:29h.

Tiene poco margen en la visita del Deportivo Alavés

La pulla de Giráldez tras el penalti no pitado a Rueda: "¿Es imposible creer en el VAR? 'Coincido'"

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VigoEs lo que tiene la máxima élite. El Celta de Vigo asaltó con contundencia y fútbol el Groupama Stadium de Lyon y un día después ya mira a su próximo reto en LALIGA EA Sports. Casi todo fue positivo en la noche europea para el conjunto olívico, aunque Claudio Giráldez ya aborda un 'problema' a resolver a contrarreloj. La lesión de Matías Vecino en el minuto 81 de encuentro instala un debate en el cuerpo técnico.

En su comparecencia ante los medios tras eliminar al Lyon, uno de los grandes favoritos en la presente edición de la UEFA Europa League, casi todo giró en el enfoque positivo de tal hito. Sin embargo, al abordar el estado físico del centrocampista, Giraldez cambió el tono.

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En entrenador celeste cruzó los dedos por Matías Vecino a la espera de conocer el alcance de su lesión con las pertinentes pruebas médicas: "A ver si lo de Matías no es gran cosa, que tiene una molestia ahí en el talón de Aquiles".

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Claudio Giráldez y el debate en el Celta por Matías Vecino

Todo dependerá del tiempo de baja que deba afrontar el veterano mediocentro uruguayo, pero esta demarcación está generando un importante contratiempo para el Celta. La fractura en la base del quinto metatarsiano de Miguel Román le mantendrá fuera todo lo que resta de temporada, una baja de larga duración que, a la espera de Vecino, deja a Giráldez con dos opciones y un comodín.

El técnico celeste deberá decidir entre Ilaix Moriba y Hugo Sotelo como principales opciones en el medio, consciente del necesario reparto de minutos con opciones de hazaña en la Europa League y en plena pelea por la quinta plaza.

Además, Giráldez cuenta con el comodín que encarna Fer López. El canterano del Celta, que también puede ocupar posiciones más adelantadas, apunta a encargarse del rol de '8' en el equipo olívico. Eso o un cambio de sistema que también podría dibujarse en el campo, siempre y cuando la baja de Matías Vecino se prolongue en el tiempo.