Lesión de Matías Vecino: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Celta

Joaquín Anduro 20 MAR 2026 - 21:00h.

Giráldez pierde a Matías Vecino por lesión

Claudio Giráldez debate un 'problema' en el Celta por Matías Vecino: dos opciones y un comodín

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El Celta de Vigo vive inmerso en un estado de alegría después de la machada en Europa League al ganar por 0-2 al Olympique de Lyon para cerrar el pase a cuartos de final. Un encuentro en el que una de las pocas negativas, más allá de los incidentes con algunos aficionados como implicados, estuvo en la lesión de Matías Vecino que ha confirmado este viernes el club con el parte médico.

"El centrocampista uruguayo sufre una rotura fibrilar miofascial en el sóleo izquierdo y se estima un periodo de baja de entre 2 y 3 semanas", comunicó el club olívico acerca de los problemas físicos del futbolista uruguayo, que tuvo que ser sustituido en el Groupama Stadium en los últimos minutos del partido.

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Claudio Giráldez ya habló sobre la lesión de Matías Vecino después del encuentro sin saber aún el alcance exacto del problema que obligará a frenar al centrocampista, llegado desde la Lazio en los últimos días del pasado mercado de invierno: "A ver si lo de Matías no es gran cosa, que tiene una molestia ahí en el talón de Aquiles".

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Claudio Giráldez, obligado a recomponer su medular sin Matías Vecino

El centrocampista ha disputado ya siete partidos con la camiseta del Celta de Vigo, cuatro de ellos en Europa League como titular en los dos frente al Lyon y en la vuelta ante el PAOK. Ahora, con esta lesión para dos y tres semanas, el internacional charrúa se perderá el choque ante el Alavés de este domingo y es duda para los dos primeros partidos tras el parón de selecciones, con las visitas al Valencia en LALIGA EA Sports y el Friburgo en la ida de cuartos de Europa League.

La mala suerte ha querido que las tres bajas del Celta para el choque de este domingo se concentren en la medular con la lesión de Miguel Román hasta final de temporada y la sanción de Ilaix Moriba al haber visto su quinta amarilla en La Cartuja. Con Hugo Sotelo como único futbolista natural en la medular disponible, Fer López aparece como uno de sus posibles acompañantes retrasando su posición.