Miguel Casado 20 MAR 2026 - 20:37h.

No todo fue positivo en Lyon para el Celta

El uno a uno del Celta ante el Lyon: sobresalientes y notables en una noche inolvidable

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El Celta de Vigo se metió este jueves en los cuartos de final de la Europa League después de ganar al Olympique de Lyon 0-2. Los de Claudio Giráldez plasmaron un buen juego sobre el césped del Groupama Stadium, aunque la expulsión de Niakhaté en el minuto 19' de partido ayudó a transformar la superioridad en goles.

Pero no todo fue positivo para el conjunto vigués, pues tanto en las gradas como en la ciudad francesa se produjeron incidentes que mancharon una jornada histórica para el celtismo.

Dentro del recinto deportivo, los aficionados del cuadro gallego lanzaron bengalas a otros sectores del estadio y la entidad de Balaídos se ha encargado de condenar esos hechos, asegurando, además, que "no representa en modo alguno al Celta, a su afición ni a los valores que ambos encarnan".

De la misma manera han hecho con los altercados que se produjeron en las calles lionesas, con aficionados españoles agredidos por ultras franceses.

El comunicado del Celta de Vigo al completo

El Celta vivió ayer una jornada histórica con una merecida y muy meritoria victoria sobre el Olympique de Lyon, en el mayor desplazamiento de aficionados del Celta en la historia del club en competiciones europeas.

Sin embargo, la brillante e inolvidable clasificación para los cuartos de final de la UEFA Europa League vino acompañada de varios incidentes absolutamente lamentables que el club desea condenar en los términos más enérgicos posibles.

En primer lugar, el lanzamiento de bengalas en el sector reservado a la afición del Celta en el Groupama Stadium de Lyon. Este incidente, y es importante subrayarlo, no representa en modo alguno al Celta, a su afición ni a los valores que ambos encarnan.

Por lo tanto, el club, además de condenar y lamentar este lanzamiento de bengalas, hará todo lo que esté en su mano para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias para garantizar que tales acciones no se repitan.

El club se ha puesto en contacto con las autoridades francesas y con el Olympique de Lyon para solicitar las imágenes y identificar a los aficionados que lanzaron las bengalas.

Además, al igual que se hizo hace unos días en circunstancias opuestas, el club condena y lamenta profundamente la brutal agresión sufrida por varios aficionados del Celta en las calles de Lyon una vez finalizado el partido. Afortunadamente, todos ellos han regresado ya a Vigo.

El Celta confía en que las autoridades locales actuarán sin demora para identificar a los culpables.