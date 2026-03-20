Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 13:47h.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido

Claudio Giráldez debate un 'problema' en el Celta por Matías Vecino: dos opciones y un comodín

Compartir







La previa del encuentro europeo en Lyon se ha visto empañada por un grave incidente entre aficionados. La tensión vivida en las calles de la ciudad francesa ha terminado de la peor manera: con un seguidor del Celta de Vigo apuñalado tras una pelea.

Un episodio que, además, no llega aislado: la eliminatoria ya venía marcada por la tensión tras los incidentes registrados en el partido de ida y por un ambiente especialmente caliente en la grada.

Un apuñalado y varios heridos tras los disturbios

El episodio más grave del altercado es el apuñalamiento de un aficionado del Celta, que tuvo que ser atendido de urgencia tras la agresión.

Las imágenes difundidas muestran momentos de gran tensión, con carreras, enfrentamientos directos entre aficionados y escenas de caos en plena vía pública.

PUEDE INTERESARTE El Celta recupera la bandera de Vigo para su camiseta especial "Reconquista"

Una eliminatoria marcada por la tensión desde la ida

Lo sucedido en Lyon no es un hecho aislado dentro de esta eliminatoria. Según diversas informaciones, ya en el partido de ida se produjeron enfrentamientos entre aficionados, lo que había generado preocupación de cara al encuentro de vuelta.

Ese clima previo, unido a la alta carga emocional del partido, terminó derivando en una noche negra para el fútbol, con violencia tanto fuera como dentro del estadio.

PUEDE INTERESARTE El Celta aumenta su botín en la Europa League: el premio por acceder a cuartos de final

Por el momento, no hay una versión oficial completa de los hechos, aunque las autoridades locales ya habrían iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.