Alberto Bravo 20 MAR 2026 - 00:42h.

Este viernes estará a la venta y se jugará con ella ante el Deportivo Alavés

Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA

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VigoEl Celta de Vigo ha presentado este jueves, justo después de eliminar al Olympique de Lyon, la camiseta con la que jugará este domingo en Balaídos ante el Deportivo Alavés homenajeando a A Reconquista que la ciudad celebrará el 28 de marzo para conmemorar la expulsión de la tropas francesas en 1809. Tras la camiseta de 'Oliveira dos Cen Anos' el club ha apostado por recuperar los colores de la ciudad olívica.

Con el lema "Porta Gamboa, derrubada. Sigamos a conquista" el Celta ha jugado con la historia en la que Carolo y Cachamuiña derribaron la puerta de la antigua fortaleza que protegía a Vigo en el siglo XIX y el pase a cuartos de final de la Europa League en la que el Celta ha estado utilizando la frase: "O soño rematou, comeza a conquista".

Borja Iglesias, Iago Aspas y Jones El-Abdellaoui son los jugadores elegidos para posar con esta camiseta que estará a la venta desde este viernes en Rio.gal por un precio de 107 euros. Esta camiseta no será la retro que desde LALIGA han presentado de cara a la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS. El Celta aún no ha mostrado esa elástica con la que se medirán al Real Oviedo.

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No es la primera vez que el Celta utiliza los colores de Vigo para su camiseta. Antes de Hummel lo hicieron Umbro en los años 2001 y 2004. También lo hizo Adidas en la temporada 2021/22. En esta ocasión se ha optado por un diseño ajedrezado en donde la publicidad del patrocinador del club pasa a un segundo plano al utilizar el color blanco.