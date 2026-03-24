Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 18:19h.

La idea de García Plaza que 'choca' con Almeyda: "En Primera, uno contra uno, ganas tres duelos, al cuarto..."

El Sevilla confirma la llegada de Luis García Plaza tras el cese de Matías Almeyda

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El Sevilla, a través de sus medios oficiales, ha confirmado la llegada de Luis García Plaza para lo que resta de temporada tras el cese de Matías Almeyda. El técnico, ex del Alavés, firma hasta final de curso y una temporada más, a la espera de poder conseguir la salvación y arrancar un nuevo proyecto, de inicio, en el Sánchez-Pizjuán.

Tras unos meses muy irregulares bajo las órdenes de Matías Almeyda, el Sevilla cesó al técnico argentino este pasado lunes y arrancó la búsqueda de un nuevo técnico. Nombres como el de Diego Martínez o Javi Calleja fueron sondeados, pero en Nervión, por perfil y experiencia, se deciden por Luis García Plaza para intentar certificar la salvación.

Así ha anunciado el Sevilla la llegada de Luis García Plaza:

El Sevilla FC y Luis García Plaza han alcanzado un acuerdo para el que técnico madrileño (01/12/1972) se convierta en el entrenador de la primera plantilla nervionense hasta 2027. El preparador ha dirigido 229 partidos en Primera División en una carrera que comenzó prematuramente tras retirarse a los 27 años como jugador por una importante lesión tras pasar por el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm. Con apenas 30 años da el salto a los banquillos a las órdenes de la UD Altea. Tras dos temporadas en el Villajoyosa CF, en el verano de 2005 comienza a dirigir al filial del Villarreal CF, con el que peleó por el ascenso a Segunda B. Esto le permite firmar por el Elche CF en la 2006/07 en Segunda y al año siguiente regresa al Benidorm CF, con el que alcanza la fase de ascenso a Segunda.

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En la 2008/09 recala en el Levante UD, en el que consigue la permanencia en Segunda, para lograr un inesperado ascenso a Primera en su segundo año. En la 2009/10 mantiene al equipo granota en la máxima categoría y recibe la llamada del Getafe CF. En el Coliseum logra estabilizar al equipo en Primera, hasta el punto de convertirse, en su tercera temporada como azulón, en el técnico entonces con más partidos en el banquillo getafense en la élite hasta su salida en la recta final de aquella temporada 2013/14.

En el verano de 2014 vive su primera experiencia en el extranjero y firma por el Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, donde permanece dos temporadas. En 2017 firma por el Beijing Renhe, al que asciende a la Superliga china antes de volver brevemente al Villarreal CF, esta vez para dirigir a su primer equipo. Tras una segunda etapa en el Beijing Renhe, dirige durante seis meses al Al-Shabab saudí, su última experiencia lejos de casa hasta el momento. En el verano de 2020 pasa a dirigir al RCD Mallorca, con el que asciende a Primera en su primera temporada y se marcha al cierre de la 2021/22. Su último equipo hasta la fecha había sido el Deportivo Alavés, al que llegó en la recta final de esa misma temporada, logrando el ascenso a Primera con el conjunto babazorro. Esto le permitió continuar en el cargo y conseguir la permanencia en su segunda temporada, aunque acabaría dejando el banquillo de Mendizorroza en diciembre de 2024.