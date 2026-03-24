Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 11:10h.

En directo, el primer día de Luis García Plaza en el Sevilla

García Plaza modificará la idea del Sevilla

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Enésimo giro en el ideal del Sevilla. La llegada de Luis García Plaza para reemplazar a Matías Almeyda signifca un nuevo volantazo al plan futbolístico del conjunto del Sánchez-Pizjuán y si alguien tenía dudas, solo es suficiente escuchar al que será nuevo técnico blanquirrojo en una de sus últimas entrevistas. Un mensaje, una idea, que choca de manera directa con su antiguo dueño.

Fue en una extensa e interesante entrevista concedida en Offsiders en la que Luis García Plaza, apenas hace semanas, hablaba sobre su idea de juego. El técnico, ex del Alavés, defendía que su mentalidad debía cambiar en Primera División respecto a Segunda y lo hacía, especialmente, porque "me ha tocado coger a equipos ascendidos, con sus inconvenientes, sus ventas...".

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Para Luis García Plaza, en Segunda División es imprescindible "jugar en campo contrario", pero en Primera entiende que es más complicado. El futuro técnico blanquirrojo destaca la enorme calidad existe en LALIGA EA Sports y aunque reconoce que "debes trabajarlo todo, porque en San Mamés igual te dominan 60-70 minutos, pero vas a tener 20 minutos donde tú vas a jugar en su campo", cree que hay ciertos riesgos que no se deben tomar.

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Uno de ellos, según García Plaza, es ir uno contra uno en la élite, una situación que hemos visto repetidas veces en el Sevilla a pesar de que a Matías Almeyda no le gustaba que se hablase de ello.

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"Yo tenía a Raíllo, le podía dejar uno para uno, pero en otras categorías como en Primera, si tienes uno para uno atrás... vale, ganas tres duelos, pero uno lo pierdes y si lo pierdes en defensa...", decía en la charla en una reflexión que, posiblemente, nada tenía que ver con el Sevilla, pero que ahora, en mitad de esta transición, llama poderosamente la atención.

Dos ideas muy marcadas, dos estilos muy diferenciados y un nuevo cambio brusco al ideal del Sevilla para intentar salvar la categoría.