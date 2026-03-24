Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 10:00h.

Así contamos el último día de Almeyda: Luis García Plaza, encarrilado

Matías Almeyda fue cesado este pasado lunes

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El último paso antes de marcharse del Sevilla. Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, ha acudido este martes a la ciudad deportiva poco antes de las 10.00 horas, hora prevista para el inicio del entrenamiento del primer equipo, para despedirse de los que han sido sus jugadores durante estos últimos meses y, de paso, recoger sus objetos personales. Tras poco más de un cuarto de hora, el argentino se marchaba despidiéndose igualmente de los presentes.

El técnico argentino, que fue cesado este lunes, ha acudido minutos antes de la sesión del primer equipo -cerrada para los medios de comunicación- con el objetivo de despedirse de los futbolistas que han estado a sus órdenes estos meses.

Tras pocos minutos en la ciudad deportiva, Matías Almeyda volvía a abandonar las instalaciones que han sido, prácticamente, su casa desde el pasado verano, cuando arrancó su etapa en el Sevilla.

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Desde que llegó a Nervión, Matías Almeyda ha defendido su buena relación con sus jugadores y aunque en las últimas semanas el equipo pareció perder la energía existente, cada futbolista que ha hablado ante los medios de comunicación ha valorado muy positivamente el trabajo grupal realizado por el argentino.

La sesión que debía dirigir Almeyda será comandada por Javi Martínez, su segundo entrenador hasta ahora. El ex del Sevilla Atlético seguirá en la entidad a pesar de la salida del entrenador ex de River, ya que su puesto no dependía del técnico, aunque todo apunta a que ocupará un nuevo rol en el equipo de Luis García Plaza.

La despedida de Matías Almeyda a la afición

Previo a este momento, Matías Almeyda dejó una emotiva carta en redes sociales dedicadas a los seguidores sevillistas, aficionados con los que guarda feeling a pesar de los malos resultados vividos durante el curso.

"En mi nombre y el de mi staff.

Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido.

Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol, ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional

Sé que el momento no es el que todos deseábamos pero ha sido especial haber sido parte.

Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo; todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha. Dios los bendiga.

Gracias por todo sevillistas! Un fuerte abrazo", escribía.