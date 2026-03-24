El mensaje de Luis García Plaza que 'choca' con el de Matías Almeyda

Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 09:49h.

Javi Martínez sí seguirá en el Sevilla

Luis García Plaza tiene previsto llegar a Sevilla este martes

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Luis García Plaza es el elegido. El Sevilla FC, tras diversas conversaciones durante la jornada del lunes, dejó encarrilada la contratación del técnico ex del Alavés que para lleve al equipo de aquí a final de temporada y este martes se espera que llegue a la capital hispalense para conocer las instalaciones y firmar su nuevo contrato.

Si nada raro ocurre, en las próximas horas el Sevilla anunciará la contratación de Luis García Plaza para lo que resta de temporada con opción a una más si finalmente consigue la salvación. Para ello, el técnico antes deberá llegar a Andalucía -este lunes estaba aún lejos de la capital sevillana-, pasar por la ciudad deportiva y, posteriormente, firmar su nuevo contrato.

En directo, el primer día de Luis García Plaza en el Sevilla: