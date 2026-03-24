En directo, el primer día de Luis García Plaza en el Sevilla: Matías Almeyda acude a la ciudad deportiva
Javi Martínez sí seguirá en el Sevilla
Luis García Plaza tiene previsto llegar a Sevilla este martes
Luis García Plaza es el elegido. El Sevilla FC, tras diversas conversaciones durante la jornada del lunes, dejó encarrilada la contratación del técnico ex del Alavés que para lleve al equipo de aquí a final de temporada y este martes se espera que llegue a la capital hispalense para conocer las instalaciones y firmar su nuevo contrato.
Si nada raro ocurre, en las próximas horas el Sevilla anunciará la contratación de Luis García Plaza para lo que resta de temporada con opción a una más si finalmente consigue la salvación. Para ello, el técnico antes deberá llegar a Andalucía -este lunes estaba aún lejos de la capital sevillana-, pasar por la ciudad deportiva y, posteriormente, firmar su nuevo contrato.
En directo, el primer día de Luis García Plaza en el Sevilla:
El mensaje de Luis García Plaza que 'choca' con el de Matías Almeyda
Sale Matías Almeyda de la ciudad deportiva
Apenas 20' después de llegar a la ciuda deportiva, el técnico argentino se marcha de la misma acompañado de Guido Bonini, su preparador físico, y Erik Lamela, otro de sus ayudantes durante su etapa en el Sevilla.
Matías Almeyda se despide de sus jugadores
Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, ha acudido este martes por la mañana a la ciudad deportiva para despedirse de sus jugadores tras el cese anunciado este pasado lunes.
¡Buenos días!
¡Buenos días! Arrancamos la retransmisión del primer día de Luis García Plaza en el Sevilla a la espera de muchos movimientos en la ciudad deportiva.