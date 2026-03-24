Basilio García Sevilla, 24 MAR 2026 - 16:24h.

El presentador de ElDesmarque relaciona los ocho últimos entrenadores del Sevilla: "Todos malísimos"

Luis García Plaza diagnosticó al Sevilla hace tres meses en Palabra de Capitán: "Tiene que reciclarse"

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La destitución de Matías Almeyda como entrenador del Sevilla FC ha entrado en primera línea de importancia mediática nada más comenzar el último parón por los partidos de las selecciones nacionales. La mala imagen del equipo ante el FC Barcelona y, sobre todo, ante el Valencia CF, han condenado al técnico argentino, el último en pasar por la trituradora de entrenadores en la que se ha convertido el club nervionense.

Este martes, en ElDesmarque de Cuatro a mediodía, Manu Carreño ha dedicado su titular a esta destitución, señalando a los que él cree que son los máximos responsables, y que nada tienen que ver con el staff técnico del entrenador de Azul. “Matías Almeyda ya es historia en el Sevilla, a falta de que se haga oficial lo de Luis García, va a ser el octavo entrenador en los últimos cuatro años”.

“Todos muy malos al parecer, Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, García Pimienta, Quique Sánchez Flores, Caparrós, Almeyda… No vale ninguno, son todos malísimos”, continuaba Carreño, apoyado en las imágenes de los entrenadores que no han conseguido salir bien del club del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pero en la pantalla cambió la imagen, y aparecieron el presidente José María del Nido Carrasco y el vicepresidente José Castro, cabezas visibles de un club que marcha a la deriva. “Bueno, a lo mejor es que el malo no está en el banquillo”, concretaba Carreño para recordar algo que no gusta al sevillismo. “Y mientras tanto, en la acera de enfrente, seis años en el mismo equipo, en el Betis”, comentaba antes de comenzar el programa poniendo en valor la estabilidad del proyecto del eterno rival en torno a Manuel Pellegrini.

Las cifras de la trituradora

Hace ya tres años y medio que todo, o casi todo, lo que sucede en torno al banquillo sevillista es desastroso. Desde que se marchara Julen Lopetegui, solo José Luis Mendilibar y Quique Sánchez Flores, en menor medida este último, han arrojado algo de luz.

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Julen Lopetegui ocupó durante 1.193 días el cargo de entrenador del Sevilla. Los siete siguientes -Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, Xavier García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeyda- sumaron 1.257. El vasco disputó 170 partidos, sus siete sucesores han sumado 171. Las cifras de una debacle. Ahora le toca a Luis García Plaza.