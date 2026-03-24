Basilio García Sevilla, 24 MAR 2026 - 14:10h.

"Les echamos de menos -a Sevilla y Valencia-, pero ojalá lo logren hacer, porque son ciudades y clubes muy importantes

El programa completo de 'Palabra de Capitán' con Luis García Plaza

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En el mes de diciembre, nadie pensaba que Matías Almeyda iba a ser destituido como entrenador del Sevilla FC y su sustituto iba a ser Luis García Plaza. El entrenador madrileño cumplía un año sin equipo, a la espera de una oportunidad que, tres meses después, le ha llegado desde la capital hispalense.

García Plaza fue uno de los invitados de diciembre en Palabra de Capitán, el programa de esta casa que dirige Rafa Mainez, y, sin saber qué le depararía el futuro, pronunció unas palabras que demuestran el respeto que le tiene a una entidad como el Sevilla, a la que llega con el objetivo principal de lograr la permanencia y evitar un descenso que podría ser la puntilla.

El técnico madrileño comentaba la realidad de equipos como el Sevilla y el Valencia CF, tan relacionados en los últimos años por su descenso paralelo de nivel después de haber alcanzado la gloria en numerosas ocasiones. “Creo que Sevilla y Valencia son dos cosas diferentes”, decía al hablar de los otros ‘grandes’ del fútbol español. “Al final, las realidades económicas de esos equipos hacen que estén sufriendo”.

“Para mí, con Athletic de Bilbao, con Real Sociedad, son clubes muy grandes, pero ahora mismo su realidad es que tienen que reciclarse e ir creciendo con el tiempo”, apostillaba García Plaza, indicando el cometido con el que, precisamente, llega a Nervión.

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Los augurios de García Plaza hacia el Sevilla

Lo que sí deseó en ese momento Luis García Plaza fue que tanto el Sevilla como el Valencia vuelvan pronto a estar en ese grupo de aspirantes. “Ojalá vuelvan a estar. Valencia y Sevilla al final tienen que estar, dentro de un tiempo, no sé cuánto tardarán, otra vez, compitiendo por ser el cuarto. Había como un ramillete de cuatro o cinco equipos y siempre competían a ver quién era el cuarto”.

“Les echamos de menos, pero ojalá lo logren hacer, porque son ciudades y clubes muy importantes”, culminaba su intervención el hombre que tomará las riendas sevillistas de cara al tramo final de una temporada que no pinta nada bien. Le toca a él enderezarla.