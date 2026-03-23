Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 17:49h.

El vestuario acabó tocado de la derrota ante el Levante

Fede Viñas pide que todo el Oviedo haga autocrítica y lamenta los errores: "El tiempo se acorta"

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OviedoLunes de reflexión en Oviedo. Los pupilos de Guillermo Almada afrontaban el duelo del pasado sábado como una auténtica final y cayeron derrotados ante un Levante que gana tiempo... y opciones por la permanencia. El 4-2 del Ciutat de València ha dejado muy tocado a un vestuario que cada vez lo ve más difícil y que deberá afrontar ante un herido Sevilla FC la que se antoja como su última bala.

El encuentro entre carbayones e hispalenses, fijado para el próximo domingo 5 de abril a las 18:30 horas en el Carlos Tartiere, apunta a choque definitorio para los locales y capital para los visitantes. El Sevilla llegará con un nuevo inquilino en el banquillo tras optar por la destitución de Matías Almeyda y el Oviedo podría hacerlo con Almada al frente, pero sin hasta cinco futbolistas.

Guillermo Almada, pendiente de cinco nombres para el Oviedo - Sevilla

El técnico uruguayo retomará los entrenamientos el próximo martes tras apostar por una jornada de descanso. Sin poder contar en la preparación del citado duelo con internacionales como Haissem Hassan, Fede Viñas o Nicolás Fonseca, Almada también mira de reojo a la enfermería. Hasta cinco dudas tiene el equipo azul.

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Comenzando por Ovie Ejaria. El extremo inglés cayó lesionado en el pasado mes de diciembre, pero acumula más de un mes de entrenamientos con el grupo. Pese a ello aún no ha disfrutado de minutos en este 2026 y encarna una de las grandes dudas oviedistas ante el Sevilla.

No es la única, pues tanto Thiago Borbas como Lucas Ahijado y Leander Dendoncker continúan con sus respectivas molestias musculares. El técnico, en la previa ante el Levante, no aclaró cuándo podrían estar disponibles, por lo que su evolución en este parón de marzo marcará su presencia en el duelo liguero. La quinta duda la protagoniza Luka Ilic. Una tendinopatía apartó al centrocampista serbio de la convocatoria ante el equipo granota justo cuando volvía a entrar en los planes de Almada. Su presencia ante el cuadro andaluz no está descartada, aunque se trata de una lesión difícil de evaluar.