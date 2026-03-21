Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 21:02h.

Fede Viñas apuesta por levantarse para intentar la machada del Oviedo

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Levante con ocho suspensos y tres grandes señalados

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El Real Oviedo se ha complicado mucho la salvación después de la derrota de este sábado ante el Levante por 4-2 en la jornada 29 de LALIGA EA Sports en una final en el Ciutat de València entre los dos últimos clasificados. Un duelo en el que los asturianos quedaron condenados por los errores defensivos a pesar de la reacción en el final del primer tiempo con Fede Viñas como uno de los implicados y el propio uruguayo, en , hizo autocrítica tras acabar para intentar la machada en este tramo final de campaña.

La autocrítica de Fede Viñas tras el Levante-Oviedo

Derrota en la final por la salvación: "Muy doloridos porque es el rival con el que estábamos peleando. Era un partido clave para sumar de tres, no pudimos y nos vamos tristes porque queríamos regalar una victoria a la gente y a nosotros mismos y no se pudo

Reacción y empate antes del descanso tras los fallos defensivos: "Arrancamos con ese gol tempranero en contra que ya te modifica todo el plan de partido porque uno no se entrena o no hace el plan para que te hagan un gol tan temprano. Luego, otra vez en desventaja y sacamos la rebeldía para empatarlo. Después otra vez en el segundo tiempo nos hacen el gol muy fácil. Con el 4-2 es un balón que pierdo yo... Hay muchas cosas que mejorar

Fragilidad defensiva que vuelve a condenar al Oviedo: "Claramente pesa pero lo defensivo no son solo los defensas, los atacantes somos los primeros defensores, esto es un juego colectivo. No hay puntos específicos, somos todos los que tenemos que mejorar en todo. Hay que hacer todos autocrítica de lo que hacemos bien y hacemos mal y darle para adelante

A siete puntos de la salvación con 27 por jugarse: "El tiempo se acorta. No sé cómo quedamos ahora pero tiene que estar la rebeldía y el trabajo y luego ganar y ganar y ya se verá".