Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 14:31h.

El equipo azul está a siete puntos de la permanencia

La retirada de Santi Cazorla en el Real Oviedo sufre un giro de guion: "No se acaba aquí"

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OviedoEl Real Oviedo continúa aferrándose a sus opciones de permanencia cuando LALIGA EA Sports entra en su momento más decisivo. Los de Guillermo Almada tomaron aire con su victoria ante el Valencia CF y afrontan con la moral por las nubes una auténtica final por la permanencia en el Ciutat de València. Una serie de errores han condenado al cuadro carbayón a esta complicada situación, según expone Javi Rozada.

El actual entrenador del AEK Larnaca, y extécnico del Oviedo, reconoció que el conjunto asturiano, que se encuentra a siete puntos de la salvación a falta de diez jornadas, lo tiene "muy difícil" y subrayó que hubo decisiones que se tomaron "muy mal".

Javi Rozada enumera los errores del Oviedo en la lucha por no descender

"El Oviedo lo tiene muy difícil. Es una temporada muy rara porque las cosas se hicieron muy mal. Se tomó una mala decisión porque creo tenían que haber aguantado a (Veljko) Paunovic”, expresó Rozada a EFE tras la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace, donde su equipo empató a cero. “Luego apostaron por (Luis) Carrión, que es un buen entrenador, pero creo que no era el adecuado para el club en ese momento con la afición dividida”, completó.

Después de las primeras ocho jornadas, la directiva del Oviedo decidió sustituir a Paunovic a pesar de que el equipo estaba fuera de los puestos de descenso y había afrontado ya partidos ante el Real Madrid y el Barcelona. Posteriormente, la entidad apostó por Luis Carrión, que también fue destituido tras ocho jornadas, en las que sumó cuatro empates y cuatro derrotas, antes de ser reemplazado por Guillermo Almada, que no ha logrado revertir la situación, aunque logró la victoria en su último partido ante el Valencia (2-1).

"Ahora Almada está un poco vendido porque tiene que salir a ganar todos los partidos, no le valen los empates y eso le limita. Cuando ha tenido partidos ganados le ha costado cerrarlos. Ha sido un cúmulo de despropósitos y ahora es un mero trámite", añadió.