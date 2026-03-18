Celia Pérez 18 MAR 2026 - 13:19h.

Considera que se equivocó al no anular el gol de Samu Costa

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La victoria del Mallorca frente al Espanyol de este domingo promete seguir dando bastante de qué hablar. El cuadro de Demichelis consiguió llevarse los tres puntos en un encuentro marcado por la polémica arbitral y clave en la lucha por la permanencia en LALIGA EA Sports. Fue un encuentro en el que Ricardo de Burgos Bengoetxea no invalidó por falta previa el gol del empate a uno del Mallorca en Son Moix, que pese a la llamada del VAR, decidió no cambiar su decisión.

El Comité Técnico de Árbitros, en su espacio ‘Tiempo de Revisión', ha decidido incluir en su espacio dicha jugada, reconociendo el error del árbitro al haber concedido el gol. "Disputa frontal entre dos jugadores el defensor del Espanyol cae al suelo y el balón llega a otro atacante bermellón, que finaliza y marca gol, siendo concedido por el árbitro", comenzó explicando.

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"El VAR, tras revisar minuciosamente la jugada, recomienda al árbitro revisarla porque considera que antes del tiro, el primer jugador del Mallorca golpea temerariamente en el pie del defensor, sin llegar a toca el balón, lo que se debería decretar falta del delantero en fase de ataque. Tras la revisión, decide mantener el gol", continuó exponiendo.

"Para el CTA, la llamada del VAR es correcta y que la falta existe. E incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del arbitro es errónea al desestimar la recomendación del VAR y el tanto debió anularse", finalizó.

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Entre los perjudicados, equipos como el Real Oviedo, inmerso en la zona baja de la tabla. El club asturiano consiguió este fin de semana imponerse al Valencia con un triunfo vital para seguir vivo en la lucha por la permanencia. A finalizar el encuentro, el cuadro carbayón se colocaba a cinco puntos de la salvación, pero la victoria del Mallorca ante el Espanyol, marcada por la polémica arbitral, ha ampliado la distancia a siete puntos.