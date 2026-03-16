El colegiado dio por válido un gol de Pablo Torre que inició la remontada del Mallorca ante el Espanyol

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Ricardo de Burgos Bengoetxea ha protagonizado este fin de semana uno de goles más polémicos de toda la temporada en LaLiga EA Sports. Y además, un tanto determinante. Lo anotó Pablo Torre para iniciar la remontada del RCD Mallorca ante el RCD Espanyol, que permite a los bermellones salir de los puestos de descenso y, a su vez, meter al Elche CF entre los tres primeros y reducir las opciones de permanencia de clubes como el Real Oviedo pese a su triunfo.

La jugada se produjo a los 65 minutos, con un 0-1 a favor de un Espanyol que jugaba con uno menos desde el 64' tras la expulsión de Pickel. Pablo Torre anotó el gol del empate, pero la jugada estaba precedida de una patada de Samú Costa a Urko González en la frontal. O al menos eso parecía, pues el tanto acabó subiendo al marcador.

El polémico gol del Mallorca ante el Espanyol

"Te recomiendo una revisión para que valores una falta en ataque", avisó Jorge Figueroa Vázquez, árbitro del VAR, a De Burgos Bengoetxea. "El defensor pone el pie encima del balón y Samuel Costa le pega una patada", explicó el colegiado desde la sala VOR.

A priori, la jugada parecía clara. Urko pisaba la pelota y Samú Costa le propinaba una patada importante en el talón para que Pablo Torre llegara inmediatamente después para chutar a portería. Por contra, De Burgos Bengoetxea necesitó 29 repeticiones y estuvo casi 3 minutos revisando la acción... para finalmente dar por válido el gol.

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"Ponme el contacto, por favor. Yo ahí no sé si es la dinámica de la acción". "¿Estás seguro que le pega patada?". "Chicos, yo no lo veo. Puede ser dinámica, yo no veo que le golpee". "¿Me podéis poner el punto del impacto según vosotros? ¿En la tele cómo lo veis?". "Ese no me vale, ese está borroso, ¿tenemos otra más nítida?". "Yo no veo claro el punto de impacto, chicos". "¿Según vosotros golpea el balón?". "¿Me pones el punto exacto del impacto", dijo De Burgos desde el monitor durante casi 3 minutos.

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En total, llegó a ver 29 repeticiones del contacto. Una acción que, además, se había producido con el propio colegiado a apenas 1 metro de distancia. Y finalmente, para sorpresa no sólo del Espanyol sino de buena parte del mundo del fútbol, acabó dando el gol por válido: "Chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro. Voy a mantener el gol. Gracias", concluyó.