Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 11:20h.

El equipo azul se encuentra a siete puntos de la salvación

La lucha por no descender, de infarto: 9 equipos, predicciones de Big Data y puntos estimados

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OviedoEl Real Oviedo sigue vivo en LALIGA EA Sports. La victoria de los pupilos de Guillermo Almada ante el Valencia CF arroja motivos para creer en el equipo, aunque la situación sigue siendo complicada. Ni las polémicas decisiones arbitrales frenaron el ímpetu de un equipo azul que se agarra a la Primera División a la que tanto tiempo le costó regresar. Y su gente se apoya en un ejemplo.

Tras los tres puntos ante el cuadro che, y a expensas de lo que ocurra este lunes en el Rayo Vallecano - Levante, el Oviedo llega a la jornada 28 del campeonato doméstico con una distancia de siete puntos por la permanencia que marca actualmente el Deportivo Alavés.

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Y ahora llega el momento Luis Aragonés. El sabio de Hortaleza defendía que todo se decidían en las últimas diez fechas y la élite nacional llega a este contexto con un Oviedo que no tira la toalla y que echa la vista once años atrás.

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La afición del Oviedo se aferra a un ejemplo que da esperanzas

Hay que situarse en la temporada 2014/2015. En esa edición del campeonato doméstico, el Granada CF consiguió salvarse 'in extremis' gracias a un final de curso épico. Liderados por José Ramón Sandoval, el equipo nazarí superó una distancia de hasta seis puntos en la jornada 34 y alcanzó una de las permanencias más agónicas que se recuerdan.

De hecho, desde aquella ocasión, ningún otro equipo ha sido capaz de salvarse estando a 5 puntos o más de abandonar la zona de descenso en las últimas diez jornadas. Un dato rescatado por el experto en estadísticas de LALIGA Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) que da esperanzas a la parroquia carbayona.

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Tal y como se puede apreciar en redes sociales, aficionados del Oviedo reaccionan a este dato como espejo al que mirarse en el tramo más decisivo del curso. Estos son algunos de los ejemplos: