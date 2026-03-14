Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 20:27h.

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Así jugaron los hombres de Guillermo Almada

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El Real Oviedo logró una victoria vital para seguir con vida en la pelea por la salvación. Logró imponerse al Valencia en el Carlos Tartiere con un tanto de David Costas y supo aguantar y contemporizar para dejar los tres puntos en casa.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Oviedo frente al Valencia:

Aarón Escandell (7): Apenas tuvo que intervenir en el primer tiempo. Buena comunicación con la zaga. En el segundo tiempo sí protagonizó un par de acciones de mucho nivel. Segurísimo en las salidas por abajo.

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Nacho Vidal (7): Se le vio cómodo en el costado, dominando en las acciones de peligro rival por ese costado y subiendo al ataque cuando la acción lo requería.

Bailly (6): Nivel notable durante todo el encuentro. Frenó las acometidas del Oviedo por la zona nedia y estuvo acertado en el juego aéreo a la hora de despejar peligro.

David Costas (9): Liderazgo atrás y en ataque. Excelente remate de primeras para adelantar a su equipo frente al Valencia.

Javi López (7): Con confianza y mostrando mucho recorrido ofensivo. Devolviéndole la confianza a Almada a base de buen fútbol

Thiago (8): Salió con desparpajo y fruto de su ímpetu llegó la primera ocasión clara del Oviedo con un tiro lejano suyo. Buena asociación con Fede Viñas en ataque. Generó muchísimas acciones de peligro.

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Sibo (7): Muy atento en segundas jugadas. Completó uno de los mejores partidos de las últimas semanas.

Fonseca (6): Se desfondó en la medular. Destruyó, construyó generó juego en el centro del campo. Comunicación muy fluida con sus compañeros.

Ilic (6): Actuó con libertas en línea de ataque y llevó peligro hasta por la medular. Corto en definición, aunque extenso en recorrido. Perdonó un par de acciones muy claras para anotar.

Alberto Reina (8): Se le pudo ver con bastante valentía con el balón en los pies. De sus botas nacieron bastantes acciones de ataque del Oviedo y demostró mucha capacidad de asociación en la parcela ofensiva. Anotó una obra de arte para poner el 2-0 para los suyos.

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Fede Viñas (6): Se topó en un par de ocasiones con un Dimitrievski estelar. Gran despliegue físico en ataque, aunque en esta ocasión no encontró el gol.

Cambios

Ilyas Chaira (5): Entró con el mismo cometido que Hassan, refrescar las bandas y propiciar las contras por los costados aprovechando el cansancio rival. Intervino poco en el juego.

Hassan (6): Mortal a la contra. Dispuso de un par de acciones clarísimas para sentenciar aprovechando su velocidad.

Colombatto (5): Le dio pausa al juego cuando la acción lo pedía.

Dani Calvo (S.C.).

Cazorla (S.C.).