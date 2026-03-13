Guillermo Almada recupera a David Costas en una lista con cuatro bajas

Celia Pérez 13 MAR 2026 - 14:58h.

El riesgo que Guillermo Almada no quiere correr con Santi Cazorla en el Oviedo: "Nos exponemos"

El Real Oviedo recibe este sábado la visita del Valencia en un duelo clave para los asturianos por conseguir romper la dinámica y recuperar el pulso por la salvación. Para ello, Guillermo Almada tendrá que hacerlo con una convocatoria en la recupera a David Costas y en la que sufre cuatro bajas por lesión como son las de Lucas Ahijado, Ovie Ejaria, Leander Dendoncker y Thiago Borbas.

La convocatoria completa del Real Oviedo

Moldovan, Aarón, Narváez, Bailly, Rahim, David Costas, Reina, Sivo, Ilyas, Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Thiago, David Carmo, Álex Forés, Ilic, Nacho Vidal, Fonseca, Javi López, Agudín y Adri.

El Real Oviedo es colista, está a ocho puntos de la permanencia y solo ha ganado un partido de los once que Almada lleva en el banquillo, aunque el preparador uruguayo afirma que "el equipo ha tenido una buena evolución y en varios partidos mereció ganar".

"Santi Cazorla es otro al que no quiero poner de inicio porque nos exponemos a que no pueda soportar los 90 minutos, es mejor que entre con el partido ya iniciado, con los rivales ya sufriendo un desgaste. Ante el Espanyol fue así y nos dio mucho", dijo al ser preguntado por la posibilidad de que el capitán oviedista sea titular.

Almada, que confirmó que el inglés Ovie Ejaria vuelve a ser baja, habló del serbio Luka Ilic como un jugador "que puede dar mucho más" y que está empezando a tener más minutos porque "es un activo del club al que hay que sacarle rendimiento".

En cuanto al Valencia, apunta a las claves de su rival. "El Valencia tiene jugadores de muchísima jerarquía en todas las líneas, de mucha trayectoria y experiencia. Lo único que nos puede dejar conforme es ganar y para lograrlo tendremos que rozar la perfección", explicó el técnico oviedista.