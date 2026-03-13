El riesgo que Guillermo Almada no quiere correr con Santi Cazorla en el Oviedo: "Nos exponemos"

Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 10:44h.

Aarón Escandell se sincera: "Siempre he querido volver al Valencia"

El uruguayo confía en la salvación

El Valencia en el Carlos Tartiere es la siguienta parada de un Real Oviedo que cada semana ve más reducidas sus opciones de salvación. Las victorias no llegan y la distancia no se reduce. Por delante, otro duelo directo al que ambos llegan en situaciones bien distintas. Pese a que el oviedismo transmite ya cierto pesimismo, desde el cuerpo técnico se pretende transmitir todo lo contrario. Guillermo Almada, en rueda de prensa, mostró su confianza en poder revertir aún la situación. Cree en sus jugadores y así lo demuestra.

Al hablar de la posibilidad da acometer cambios en ciertas posiciones, Almada dio muchos nombres y también habló de Santi Cazorla. El míster reconoce que no está para 90 minutos y que no quiere exponerlo desde el inicio de un partido por ese mismo motivo. Considera que su aportación al equipo es mayor cuando entra de revulsivo.

"Cazorla es otro al que no quiero poner porque nos exponemos a que no pueda soportar los 90 minutos y es mejor que entre con el partido ya iniciado, con los rivales ya sufriendo un desgaste. Ante el Espanyol fue así y nos dio mucha claridad", comentó ante los micrófonos.

Las bajas del Oviedo y su optimismo

Enfermería: "Recuperar a Costas es importante, aunque Calvo y Carmo también lo han hecho bien. Ovie Ejaria tiene molestias y no va a poder estar este sábado. Si no está en condiciones físicas no puede jugar. La plantilla está bien, recuperada del esfuerzo del otro día. Tenemos ganas de conseguir esa victoria que nos dé el impulso que necesitamos".

La salvación: "Hemos tenido una evolución y en varios partidos merecimos ganar. No dicho por mí, dicho por la prensa. Tenemos que seguir evolucionando y mejorando, no queda otra. Sigo siendo optimista en la medida de que rindamos al 100%, es lo que necesitamos para ganar los partidos".