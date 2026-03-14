Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 20:38h.

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Valencia con dos sobresalientes

El tanto daba tranquilidad a los azules en el marcador

Compartir







El partido entre el Real Oviedo y el Valencia pudo cambiar totalmente de rumbo en su recta final. Tras un saque de esquina, Alberto Reina se sacó de la chistera un disparo dentro del área que se coló por la escuadra izquierda de Dimitrievski. Un tanto que puso patas arriba el Carlos Tartiere y que suponía el 2-0 para los suyos. Una tranquilidad que, por desgracia, no llegaría.

Cuando el Valencia se disponía a sacar de centro, Miguel Sesma Espinosa, árbitro del encuentro, recibió una llamada desde la sala VAR para que fuese a ver la acción. Aparentemente no pasó nada, pero el simple hecho de acudir a la pantalla convirtió una preciosa acción en la polémica de la tarde. Un gol que quedó anulado sin dejar muy claro el motivo para muchos de los aficionados que presenciaban el encuentro tanto desde casa como en el estadio.

¿Por qué anuló Sesma Espinosa el gol de Reina?

Las primeras imágenes mostraron un agarrón entre Chaira y un jugador del Valencia que podía ser perfectamente el detonante del tanto anulado. Sin embargo, la clave llegó tras el golpeo de Reina. En ese momento, un compañero se encontraba en la dirección que tomó el esférico rumbo a portería, interponiéndose en la visión de Dimitrievski tal y como mostraron las imágenes de DAZN.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

El colegiado, tras ver la jugada repetida un par de veces, anuló el tanto ante la incredulidad de su autor y del resto de compañeros. Lo que pudo suponer la tranquilidad para la sufrida afición carbayona se convirtió en minutos de agonía hasta que Sesma Espinosa pitó el final del choque alrededor del minuto 97. Una tarde de sufrimiento que, afortunadamente, se convirtió en una alegría contenida para los azules, que ven como los suyos se acercan un pelín a los puestos de salvación.