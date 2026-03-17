Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 09:58h.

Valencia y Sevilla estiran su agonía

El Big Data predice el final de la lucha por Europa: un tapado emerge entre Betis, Celta y Real Sociedad

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MadridDecía Luis Aragonés que las cosas importantes se decidían en las últimas diez jornadas y no en las diez primeras. Por tanto, LALIGA EA Sports entra en ese momento clave de la temporada con la lucha por eludir el descenso al rojo vivo. Una vez finalizada la jornada 28 del campeonato doméstico, rodeada una vez más de polémica, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio.

A través de los compañeros de Driblab analizamos las predicciones de los nueve equipos implicados (Girona, Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla, Mallorca, Deportivo Alavés, Elche, Levante y Real Oviedo) teniendo en cuenta sus resultados, calendario, estado de forma y puntos estimados.

El Big Data predice el desenlace de la lucha por evitar el descenso en LALIGA

Pese a lo que dicta lo clasificatorio, pues Osasuna cuenta con los mismos puntos en su casillero que el Girona, los catalanes cuentan con un 1,0% de posibilidades de caer a LALIGA Hypermotion por el 0,2% que ostentan los rojillos. Al igual que el Rayo Vallecano, con un 1,7% de opciones de descender, el equipo de Míchel ha aumentado este porcentaje respecto a la anterior jornada.

Aún con un colchón en la tabla, y a expensas de medirse en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo sábado, Valencia CF y Sevilla FC estiran su agonía. De hecho, tanto el equipo che como el hispalense aumentan sus opciones de descenso con un 4,3% y hasta un 8,6%, respectivamente.

A partir de aquí, hay un salto importante. Eso sí, con el RCD Mallorca llega el gran cambio de la jornada. Su polémico triunfo ante el RCD Espanyol alivia su situación y reduce en más de un 10% su probabilidad de pérdida de categoría (cuentan con un 23,2% de opciones). Una modificación que afecta directamente al Deportivo Alavés, pues aumenta sus posibilidades hasta el 38,3%.

A partir de aquí aparecen los tres grandes candidatos para descender. El Big Data, pese a derrota en el Bernabéu, reduce la probabilidad del Elche dejándola en un 48,7%. Por el contrario, ni el empate del Levante ni la victoria del Real Oviedo mejoran su situación. De hecho, ambos porcentajes empeoran con un 80,4% en el caso granota, mientras que los carbayones aumentan sus opciones de finalizar entre los tres últimos con hasta un 92,9%.