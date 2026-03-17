David Torres 17 MAR 2026 - 08:15h.

Vinicius, Peter Lim se va del Valencia CF, Aimar o Ábalos hacen sudar al presentador en un divertido test

Peter Lim, "la pesadilla de Kempes", volverá a quemarse en las Fallas

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ValenciaArturo Valls, conocido periodista y presentador de televisión, ha vuelto a demostrar su valencianismo en estos días convulsos. Justo en la semana en la que el equipo prácticamente dijo adiós a la ilusión de luchar por Europa tras caer derrotado contra el colista, y cuando se han cumplido seis años fuera de las competiciones europeas, el valenciano en una divertida entrevista ha hecho gala de su amor y su pasión por los colores valencianistas. Arturo Valls se ha visto en la difícil tesitura de elegir entre Peter Lim o el terrorista Osama, Bin Laden y no ha dudado por el bien de la humanidad, claro. Pero después, cuando le han puesto la pistola definitiva en la cabeza, el divertido showman tampoco lo ha hecho. El Valencia pesa mucho y la animadversión a Peter Lim, que volverá a quemarse en Fallas, aún más.

Arturo Valls responde a todo: sexo, filias, fobias y Peter Lim

Ha sido en el programa Línea de Cal que se emite en twitch, dónde Arturo Valls se ha visto en la tesitura de contestar a varias preguntas rápidas que le pusieron en un aprieto. Muchas de ellas son lanzadas por los seguidores del programa y, al final, se las cuestionan al entrevistado que, durante todo el programa, estuvo acompañado por un Peter Lim figurado. Una de ellas, por ejemplo, era si prefería que se fuera Peter Lim dejando bien al Valencia (matiz importante) o que España ganara un mundial. Así respondió el valencianista en el programa, un formato de comedia con aroma a fútbol presentado por Darío Eme Hache, Alex Chiner y David Sánchez, y dirigido en la sombra por Kilgore.

¿Messi o Cristiano?

Messi.

El mejor jugador de la historia de Valencia es...

Aimar.

¿Con quién te comerías antes una paella, con Vinícius o con Netanyahu?

Con Vinícius.

¿Tetas o pies?

Tetas. Sí, sí, sí. Tetas.

¿Quién dirías que es mayor, David (Sánchez) o tú?

Yo soy mayor ¿No?

Darío es mayor.

¿Peter Lim o Bin Laden?

Uff... Peter Lim.

¿Quién ha salido más de noche en los últimos 25 años, Arturo Valls o el camión de la basura?

En los últimos 25, puede que yo, sí.

¿Alguna vez te has masturbado poco después de hacer el amor? ¿Poco después?

¿Poco después de hacer el amor? No.

Escoge una. ¿Peter Lim se va del Valencia dejándolo en buenas manos o España gana el Mundial?

Peter Lim se va del Valencia dejándolo en buenas manos.

Y, por último, ¿qué invitado te gustaría que trajéramos a Línea de Cal?

A Ábalos

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