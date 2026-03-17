Este Valencia CF corre el riesgo de ser el peor de la historia fuera de casa: todos los datos

Con tres derrotas más en los cinco partidos que quedan fuera lo alcanzará

Los cuatro fantasmas del Valencia CF a domicilio que volvieron a aparecer en Oviedo

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ValenciaEl Valencia CF se entrenó este domingo tras la dura derrota ante el colista en Oviedo y descansa este lunes. El martes comenzará a preparar el choque contra el Sevilla correspondiente a la Jornada 29 de LALIGA EASPORTS. En el Sánchez Pizjuán necesita puntuar para no ampliar su pésima estadística a domicilio. Los fantasmas reaparecieron en Oviedo y echan por tierra el trabajo logrado tras dos victorias en Mestalla y entierran las ilusiones de una afición que ve como otro año más Europa se aleja.

Los datos del Valencia CF fuera de Mestalla

El Valencia, que tras su derrota en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, acumula nueve partidos perdidos a domicilio en la presente temporada ya ha superado la cifra de derrotas de la pasada campaña cuando finalizó el campeonato con ocho partidos perdidos lejos de Mestalla. El balance del conjunto valenciano en los catorce encuentros disputados ha sido de nueve derrotas, tres empates y dos victorias con 11 goles a favor y 27 en contra.

Hasta el final de temporada el Valencia debe visitar al Sevilla, Elche, Real Mallorca, Athletic Club y Real Sociedad.

Una cifra de derrotas que, además de superar las registradas el curso pasado, también sobrepasa las alcanzadas en temporadas recientes como la 2021-2022 (7), la 2018-2019 (5) o la 2017-2018 (6).

¿El peor Valencia de la historia a domicilio?

Además, ahora, cuando todavía le restan cinco jornadas por disputar, tiene que tratar de evitar su peor registro histórico, en una liga de 20 equipos, y que fueron las doce derrotas cosechadas en las campañas 2019-2020 y la más reciente 2022-2023.

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También está en juego firmar la peor temporada anotadora aunque tan solo necesita dos tantos para superar los 12 que anotó en la 1988-1989 y en el aspecto defensivo tiene un margen de 10 tantos para no alcanzar los 37 goles que recibió en la 2019-2020.

Hasta el final de temporada el Valencia debe visitar al Sevilla, Elche, Real Mallorca, Athletic Club y Real Sociedad.