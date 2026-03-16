eldesmarque.com 16 MAR 2026 - 19:36h.

El Valencia CF de Corberán calca la frustración de la 2023-24 y se desploma cuando se asoma a las alturas

Listado completo del valor de los jugadores de la plantilla del Valencia CF: Ramazani el que más creció

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ValenciaEl Valencia CF respira lejos del descenso pero languidece en tierra de nadie y lejos de done su afición le gustaría que estuviese. En este escenario, con los seguidores quemando a Peter Lim en las Fallas, el portal especializado de valores de mercado de futbolistas Transfermarkt actualiza sus valores de mercado varias veces al año (verano e invierno), con revisiones intermedias cada tres meses, basándose en el criterio de la comunidad y factores como edad, rendimiento y potencial. La última actualización intermedia en el sitio acaba de producirse a mitad del mes de marzo tras el primer trimestre de 2026 y ahí el conjunto de Mestalla ha tenido alguna subida interesante, pero hasta 8 jugadores han bajado su cotización. La plantilla del Valencia CF vale casi un 5% menos que hace tres meses.

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Los ocho jugadores que bajan de valor

Con fecha de marzo de 2026, la plantilla del Valencia CF registra un valor de mercado total de 163 millones de euros, liderada por Javi Guerra (25 M€); Julen Agirrezabala (15M) y Hugo Duro (12M) que mantienen su valor.

A partir de ahí comienzan los descalabros. Con 12 millones de euros siguen Diego López y César Tárrega, que han perdido tres millones cada uno, son los dos futbolistas cuyo valor más ha bajado y sucede justo unos meses después de haber ampliado sus contratos.

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Diego López y César Tárrega, que han perdido tres millones cada uno, son los dos futbolistas cuyo valor más ha bajado

André Almeida pierde 1.5 millones y se estanca en 7.5 millones de valor; Guido Rodríguez, pasa de 6 a 5 millones de valor tras seis meses sin jugar; Baptiste Santamaría pasa de 4.5 a 3 millones de euros; Dani Raba se desploma y pasa de 2.5 millones de valor a 1 y los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier también caen. Uno, el central, tiene un valor de 2 millones de euros y el lateral de 1 millón de euros.

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Largie Ramazani, el que más sube

Los cuatro futbolistas que se salvan de la quema son Largie Ramazani, el que más sube de todos y recupera valor en el mercado. Ha pasado de valer 6 a establecerse en 8 millones de euros. Suben también el central José Copete, que pasa de 4 a 5 millones, y Jesús Vázquez, que pasa de 3 a 4 millones. El cuarto futbolista que ha mejorado en este trimestre es el intocable Eray Cömert, que pasa de 2 a 2,5 millones de euros.

El listado completo del valor de mercado de los jugadores del Valencia CF

El listado completo del valor de mercado de los jugadores del Valencia CF según Transfermarkt

Javi Guerra — 22 — 25,00 mill. €

Julen Agirrezabala — 25 — 15,00 mill. €

Hugo Duro — 26 — 12,00 mill. €

Diego López — 23 — 12,00 mill. €

César Tárrega — 24 — 12,00 mill. €

Pepelu — 27 — 9,00 mill. €

Largie Ramazani — 25 — 8,00 mill. €

Lucas Beltrán — 24 — 8,00 mill. €

André Almeida — 25 — 7,50 mill. €

Filip Ugrinic — 27 — 6,00 mill. €

José Gayà — 30 — 5,00 mill. €

Guido Rodríguez — 31 — 5,00 mill. €

José Copete — 26 — 5,00 mill. €

Umar Sadiq — 29 — 4,00 mill. €

Arnaut Danjuma — 29 — 4,00 mill. €

Jesús Vázquez — 23 — 4,00 mill. €

Unai Núñez — 29 — 3,50 mill. €

Baptiste Santamaría — 31 — 3,00 mill. €

Thierry Correia — 27 — 3,00 mill. €

Eray Cömert — 28 — 2,50 mill. €

Stole Dimitrievski — 32 — 2,00 mill. €

Luis Rioja — 32 — 2,00 mill. €

Mouctar Diakhaby — 29 — 2,00 mill. €

Renzo Saravia — 33 — 1,50 mill. €

Dani Raba — 30 — 1,50 mill. €

Dimitri Foulquier — 32 — 1,00 mill. €

Cristian Rivero — 27 — 100 mil €