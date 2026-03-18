Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 18:33h.

David Costas confiesa el motivo de su airada charla con Hassan: "Todo se queda ahí"

Puso varios ejemplos de la pasada jornada

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David Costas ha sido el gran protagonista del Real Oviedo en los últimos días. Su gol al Valencia el día que volvía de la lesión sirvió para que los azules sumaran un triunfo vital para continuar vivos en la pelea por la salvación. Reina también vio portería, aunque su tanto fue anulado por una decisión que generó bastante polémica. Precisamente sobre las decisiones arbitrales habló recientemente el defensor carbayón.

Durante su entrevista en Deportes Cope Asturias, David Costas tiene la sensación de que los equipos de abajo salen más perjudicados por las decisiones de los árbitros y las que se toman desde la sala VAR. A la hora de hablar de los fallos que han perjudicado al Oviedo, el zaguero lanzó un dardo al Madrid. "Tu ves un partido contra el Madrid y siempre tienes la sensación como que todo cae para el mismo lado. A veces les perjudican también, pero en general sí tengo esa sensación. Las decisiones malas pesan más cuando estás ahí abajo obviamente", prosiguió.

"Hay debates todos los findes en todos los partidos. El Espanyol se quejará este finde, indirectamente nos afecta a nosotros. Nos perjudican a todos. El gol del Reina este finde nos daba una tranquilidad brutal y para mí no es, el portero ni se queja", agregó Costas.

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Los motivos de peso para su renovación

David Costas acumula varias temporadas en el Oviedo y serán algunas más después de firmar recientemente su renovación hasta junio de 2028. Una ampliación de contrato que sopesó y que tiene su base en múltiples motivos personales.

El central puso por delante la estabilidad tanto personal como familiar. "Al final hay que valorar todas estas cosas, no pensar solo en uno mismo. También te da una seguridad y una tranquilidad el tener años de contrato y no quedarte libre", comentó al respecto.