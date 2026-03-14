Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 21:53h.

Guillermo Almada aplaude la entrega del equipo y desvela qué le falta al Oviedo: "Lleva tiempo"

El central se convirtió en el mejor jugador del partido

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David Costas se convirtió en el gran protagonista de la tarde en el Carlos Tartiere. El zaguero anotó el tanto que le daba la victoria al Real Oviedo frente al Valencia después de una bonita definición. El central volvía a competir de inicio después de varias semanas sin poder jugar por lesión y la vuelta no pudo ser mejor. Tras el partido, analizó el triunfo de su equipo y cómo se encontró en el apartado personal.

No fueron los únicos temas que tocó David Costas tras el partido aun a pie de campo. Las cámaras captaron una airada charla entre el propio Costas y Hassan tras el pitido final que dio que hablar. Las imágenes muestran una revoltosa conversación, a priori, sobre algunos aspectos del juego con los que ambos tenían opiniones contrarios.

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Finalmente, llegaron rápido a un entendimiento y ambos continuaron saludando a los jugadores del Valencia tras el partido. La escena entre Costas y Hassan fue comentada, aunque el jugador del Oviedo se encargó de dar de lado a cualquier problema y limitarse a hablar del encuentro. "Estábamos analizando situaciones que se dan en el partido. Es un buen chaval, le estaba ayudando. Todo se queda ahí, a pensar en el siguiente partido", comentó el central ante los micrófonos.

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La opinión de David Costas

Su regreso: "Llevaba mucho tiempo fuera, seis semanas sin competir y volver así es la hostia. Estoy muy contento, llevamos sufriendo muchas semanas y esta victoria es para la gente y para el vestuario que lo necesitaba. A pensar en el Levante ya".

La dedicatoria: "Es a mi hijo. Voy a ser padre dentro de 10 días y fue lo primero que se me vino a la cabeza".

La victoria: "Siempre lo tuvimos claro, el equipo no se cae, compite, hasta que las matemáticas lo permitan. Vamos a Valencia a por el partido".