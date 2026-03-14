Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 21:10h.

Por qué anuló Sesma Espinosa el golazo de Alberto Reina en el Oviedo - Valencia

Destacó el gran partido de David Costas

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Guillermo Almada compareció ante los medios algo más relajado que en ocasiones anteriores por la victoria del Real Oviedo frente al Valencia merced al bonito tanto de David Costas. El técnico uruguayo aplaudió la entrega del equipo durante todo el encuentro y desveló qué le falta al equipo para adquirir lo que él desea. Pese a que se alegra por el triunfo, no esconde que toca seguir remando en la lucha por la permanencia.

La rueda de prensa de Guillermo Almada

Felicitación a la plantilla: "Felicitar a los jugadores por su entrega. Lo necesitábamos más que nada".

Análisis del partido: "Estamos haciendo cosas bien por más que nos faltan cosas. Me gustaría más intensidad de juego, pero eso lleva tiempo, no se logra de un día para otro. Venimos jugando cada cuatro o cinco días y eso es difícil. Hicimos un gran primer tiempo, parte del segundo también. Luego sufrimos porque nos fuimos atrás. Es comprensible por lo que estamos viviendo".

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Virtudes del equipo: "Administramos bien la pelota, presionamos bien, tuvimos oportunidades de gol. La verdad que fue el primer tiempo y parte del segundo muy bueno y después el desgaste nos pasó un poco de factura".

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El partido de David Costas: "Hoy lo recuperamos después de la lesión, es un jugador con una estirpe grandísima, un gran futbolista que nos ha dado mucho. Muy merecido el gol porque es un gran profesional. un líder y ha tenido un rendimiento espectacular".

Celebración de la victoria: "No soy muy de celebrar, soy más de sufrir y celebrar poco, esa es la realidad. Me alegro por los jugadores que estaban golpeados. Muchos partidos sí los merecimos ganar y no pudimos. Nos llevamos una victoria reconfortante, pero tenemos que seguir por esta línea y ser capaces de sostener el juego por más minutos".