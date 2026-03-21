Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 20:35h.

El Levante se lleva la final por la salvación

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El Levante se llevó la final por la salvación al vencer por 4-2 al Real Oviedo en un partido en el que Carlos Espí demostró que sigue de dulce con un doblete que puso de cara el triunfo para los locales pese a la reacción carbayona. Ilyas Chaira y Fede Viñas de penalti igualaron el encuentro antes del descanso pero, tras la reanudación, el encuentro volvió a caer del lado local.

Iker Losada anotó el 3-2 en un disparo desde la frontal que tocó en Kwasi Sibo, uno de los principales señalados en el equipo visitante junto a los centrales. No hubo reacción por parte de los carbayones e Iván Romero sentenció el partido en el descuento para dejar a los granotas a solo dos ya de la salvación y a los oviedistas hundidos a siete.