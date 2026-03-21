Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 20:33h.

Así jugaron los hombres de Guillermo Almada

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El Real Oviedo cayó derrotado por 4-2 ante el Levante en un encuentro en el que los de Guillermo Almada arrancaron mal con un doblete de Carlos Espí, que no desaprovechó las facilidades de la zaga asturiana. Ilyas Chaira y Fede Viñas consiguieron igualar antes del descanso pero no pudieron reponerse tras el tanto de Iker Losada al poco de la reanudación y el tanto de Iván Romero en el descuento sentenció.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS.

Aarón Escandell [4]: Pudo hacer más en el gol de Carlos Espí que le cogió a contrapié pero se resarció con un paradón a un tiro de Víctor García a bocajarro. Cuatro goles encajados que también le condenan.

Nacho Vidal [4]: Kareem Tunde le puso en problemas constantemente por su banda sin ser capaz de frenar al canterano levantinista. Tuvo una ocasión clarísima en un trallazo al larguero que botó en la misma línea.

Eric Bailly [2]: Acostumbró a salirse de su posición y eso creó aún más problemas en una defensa que ya hizo aguas. Pudo hacer más en el 2-0, en el que se contagió de las facilidades de los suyos atrás y también en el 4-2 sin entenderse con Costas.

David Costas [2]: Error gravísimo al confiarse en un paso atrás que no perdonó Carlos Espí a la hora de marcar el primer tanto del partido. Se terminó recuperando en la segunda parte pero no fue suficiente tras haber sido el héroe ante el Valencia y terminó fallando de nuevo en el 4-2.

Javi López [7]: Estaba siendo de lo más destacado en la zaga evitando que el peligro del Levante llegase por su costado y, desde ahí, pudo salir al ataque para sacarse de la manga un centro genial para el cabezazo de Chaira.

Kwasi Sibo [2]: A pesar de que el gran fallo en el 1-0 fue de David Costas, Bailly le hizo saber al ghanés que su colocación tampoco había sido la acertada. Desde ahí no se recuperó en un mal partido en el que, además, tuvo la mala suerte de que tocó el disparo de Iker Losada lo justo para sorprender a Aarón y colocar el 3-2.

Nicolás Fonseca [3]: Estuvo flojo en la medular el centrocampista uruguayo sin poder en ningún momento tomar el mando del partido y sin que en defensa se notara excesivamente su presencia.

Ilyas Chaira [7]: Se buscó la vida en ataque por su cuenta en más de una ocasión cuando sus compañeros no ayudaban buscando a Fede Viñas por arriba o incluso el disparo de lejos. Gran cabezazo para recortar distancias antes del momentáneo empate.

Thiago Fernández [4]: Después de varios partidos en los que el extremo dejó buena nota de la calidad que atesora en sus piernas, en el Ciutat no se vio la mejor versión del argentino, que lo intentó sin fortuna.

Alberto Reina [5]: Gran trabajo en la presión y moviendo el balón rápido en las pocas oportunidades en las que la pelota llegaba a zona ofensiva. Ese trabajo de desgaste le termina lastrando en ocasiones pero sigue a un nivel correcto.

Fede Viñas [7]: Gracias a su pelea y garra fue capaz de sacarle a Dela un penalti en el descuento de la primera mitad que él mismo transformó. La solución del Oviedo es buscarle por arriba cuando no hay ideas claras y el charrúa es ahí un seguro.

Sustituciones de Guillermo Almada en el Levante-Real Oviedo

Rahim Alhassane [5]: Entró por Javi López cuando el canario ya parecía más cansado pero, con el equipo por debajo en el marcador, se notó que el ataque no es su fuerte.

Santi Cazorla [5]: La calidad del veterano futbolista se notó en cada pelota que tocaba aportando la tranquilidad que necesitaba el Oviedo para meter mano al Levante.

Haissem Hassan [4]: No ayudó a que el Real Oviedo pudiera salir al menos con un punto del Ciutat después de no haber creado peligro desde que entró al campo.

Santiago Colombatto [5]: Se compenetró bien con Santi Cazorla en el doble pivote mejorando la actuación de un Sibo por el que salió.

Álex Forés [-]: No tuvo tiempo de generar mucho impacto en el partido.

Pablo Agudín [-]: Entró con ganas el canterano pero ya era demasiado tarde.