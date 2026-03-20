Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 10:54h.

El técnico azul habla de nombres propios en sala de prensa

Javi Rozada señala los errores que sentencian al Oviedo desde Paunovic a Almada: "Un mero trámite"

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OviedoGuillermo Almada solo piensa en seguir apurando las opciones del Real Oviedo. El entrenador uruguayo compareció este viernes en sala de prensa en la previa de su trascendental duelo liguero ante el Levante. La victoria ante el Valencia CF en el Carlos Tartiere hace que el club no pierda la fe, pero ya no puede fallar. El entrenador carbayón analiza las cuentas oviedistas, pero también responde a nombres propios.

Al ser cuestionado por el Levante, en declaraciones recogidas por La Voz de Asturias, Almada puso el foco en su goleador, aunque pone un pero al equipo granota: "El Levante tiene sus cosas positivas, con Carlos Espi en un muy buen momento. Tienen patrones del juego muy claro y tendremos que buscar sus brechas defensivas. Me parece que tienen muy buenos jugadores y un entrenador con mucha capacidad. Les cuesta cerrar los partidos, como a nosotros".

Las palabras de Guillermo Almada en el Real Oviedo

La enfermería azul. "Leander Dendoncker, Lucas Ahijado, Thiago Borbas y Ovie Ejaria están en un proceso de recuperación, veremos si la mayoría están integrados la semana que viene".

El Ramadán. "Ya terminó y es un alivio. Respetamos todas las creencias y no queremos influir en su vida particular, pero si termina afectando al rendimiento... En el deporte de hoy es muy importante la alimentación. Son atletas. No comer y beber afecta al rendimiento. Ilyas Chaira perdió cinco kilos el año pasado y se lesionó".

Fede Viñas. "A Fede Viñas le gusta el contacto y el roce, él es así. Lo hemos hablado alguna vez, pero no queremos abrumarlo. Si pasa algo ya pensaremos en ese otro partido. Es muy importante para nosotros y su fútbol es así, aunque creo que los árbitros son muy injustos con él".

Cambio de esquema. "Jugar con tres centrales... no descarto nada en el fútbol, siempre depende de las características que tengan los jugadores".