Lesión de Luka Ilic: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Real Oviedo

Pablo Sánchez 19 MAR 2026 - 15:16h.

El Oviedo se aferra a la salvación con un ejemplo que da esperanzas a la afición: "Tomen nota"

Queda pendiente de evolución

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El Real Oviedo ha sufrido un nuevo contratiempo en forma de lesión. Luka Ilic, quien venía acumulando buenas actuaciones de la mano de Guillermo Almada, cayó lesionado y es más que probable que no esté disponible para la final por la salvación frente al Levante. Este jueves se sometió a una serie de pruebas médicas que dictaminaron que sufre una tendinopatía en el tendón de aquiles izquierdo. De momento, queda pendiente de evolución.

El club informó del resultado de las pruebas médicas a través del siguiente comunicado:

Tras las pruebas realizadas en Clínica Asturias, el jugador del Real Oviedo Luka Ilić, presenta una tendinopatía en el tendón de aquiles izquierdo. El futbolista ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución.

Alberto Reina y la final ante el Levante

El centrocampista del Real Oviedo Alberto Reina definió el partido del sábado ante el Levante como "la última bala" de los azules en su lucha por la permanencia en LALIGA EA SPORTS.

"Llevamos hablando de finales durante muchas semanas, pero es que la bala del sábado no se nos puede ir. Al final cada partido que viene es más importante que el anterior y tenemos que ir con todo", explicó en la sala de prensa de El Requexón el gaditano, elegido mejor jugador del mes de febrero en el Real Oviedo por la propia afición carbayona.

El Oviedo es colista de LALIGA EA SPORTS, suma 21 puntos y está a dos del Levante y a siete de la permanencia gracias al triunfo del pasado sábado ante el Valencia, una victoria que según el propio Reina "le da aire al equipo y ayuda a escapar de la dinámica negativa".

"Estoy disfrutando mucho porque y me están dando confianza. Es evidente que la llegada de Guillermo Almada ha sido positiva para mí", concluyó el centrocampista, fichaje del pasado verano, indiscutible para el técnico uruguayo y uno de los jugadores más en forma del Real Oviedo.

En el entrenamiento de este jueves, el tercero del Oviedo en lo que va de semana, Guillermo Almada siguió sin poder contar con Lucas, Dendoncker, Thiago Borbas y Ovie Ejaria, que apuntan a perderse también el partido ante el Levante.