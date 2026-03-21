Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 21:57h.

El pisotón de la polémica de Olasagasti sobre Thiago Fernández

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Levante con ocho suspensos y tres grandes señalados

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La dura derrota del Real Oviedo ante el Levante por 4-2 en el Ciutat de València ha estado marcada por los errores del equipo carbayón pero también por una polémica arbitral que ha vuelto a afectar al equipo asturiano. En Orriols, las protestas llegaron por un pisotón de Jon Ander Olasagasti sobre Thiago Fernández en el gemelo muy protestado por el equipo visitante este sábado y los expertos arbitrales ven una expulsión no mostrada al centrocampista vasco.

Jesús Gil Manzano fue el árbitro encargado del partido en el estadio granota y, a los pocos minutos de la segunda mitad, señaló una falta de Olasagasti sobre Thiago Fernández. Una acción que no parecía tener más a pesar de que el futbolista argentino se quejaba sobre el terreno de juego pero, con la repetición de la retransmisión televisiva, se pudo ver el pisotón.

El jugador del Levante le clavó los tacos al del Real Oviedo en una jugada muy parecida a la de muchas rojas que se han mostrado en los últimos años tras consultar el VAR y por la que ni siquiera vio tarjeta. De ahí las protestas oviedistas incluyendo la de Guillermo Almada, que vio la amarilla por quejarse de esa acción, y que no quiso hablar del árbitro tras el encuentro.

Los expertos arbitrales ven roja a Olasagasti en el Levante-Oviedo

No la vio Gil Manzano pero los expertos arbitrales, en redes sociales, sí pedían un mayor castigo para Olasagasti, como Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque: "Olasagasti sin opción alguna de disputar el balón deja sus tacos en el gemelo de Thiago Fdez. Para mí es más roja que amarilla. Es cierto que la fuerza empleada no es para lesionar de gravedad, pero viendo que NUNCA hay tentativa de disputa de balón, la veo más de roja por el riesgo y consecuencia del impacto de tacos que de amarilla. Al no ser claramente de roja por la fuerza empleada, entiendo que el VAR no intervenga".

Archivo VAR también estuvo de acuerdo en que lo justo hubiese sido la expulsión para el levantinista: "Desconexión del VAR en el Levante - Real Oviedo. Olasagasti, sin buscar disputar el balón, clava los tacos en el gemelo de Thiago, girándole el tobillo. Es roja directa. Gil Manzano no mostró ni la tarjeta amarilla y el VAR decidió lavarse las manos".

Pérez Burrull, exárbitro y colaborador de Radio Marca, también apoyó la idea de la roja a Olasagasti en la retransmisión del encuentro: "Clavada de plancha de tacos en el gemelo. Es una roja clarísima".