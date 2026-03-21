Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 21:18h.

Guillermo Almada aún es optimista a pesar de estar a siete de la salvación

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Levante con ocho suspensos y tres grandes señalados

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La derrota del Real Oviedo ante el Levante por 4-2 ha dejado muy tocado al equipo asturiano, que se queda a siete puntos de la salvación a falta sólo de nueve jornadas por delante por disputarse. Tras el partido, en DAZN, Guillermo Almada lamentó los errores en defensa y la falta de calidad para las llegadas en la segunda parte para levantar el encuentro aunque sigue creyendo en la salvación con el reflejo del triunfo ante el Valencia.

Guillermo Almada, tras la derrota del Real Oviedo con el Levante

Sensaciones tras el partido: "Pensamiento positivo no tenemos porque queríamos ganar y lo único que nos deja conformes es esa situación. Fue un partido raro en el que no estuvimos seguros defensivamente, cometimos errores y ellos lo aprovecharon con mucha efectividad a pesar de que levantamos el marcador pero no tuvimos la calidad en el manejo y en las llegadas, sobre todo en el segundo tiempo".

Charla en el descanso: "Que recuperáramos primero la seguridad defensiva y el juego. Teníamos que tener más presencia en el partido desde el punto de vista de la efectividad defensiva porque con simplemente saltarnos las líneas y ponernos una pelota en el área nos estaban complicando con eso. En el segundo tiempo creo que fue más de lo mismo porque también cometimos algunos errores que ellos aprovecharon y no tuvimos la fluidez necesaria en la parte ofensiva a pesar que de que intentamos variantes para encontrar las aperturas que no encontrábamos

Protestas arbitrales durante el partido: "No me merece ningún comentario

Qué aprovechar para el futuro: "Mejorar mucho para el próximo partido, sobre todo en la parte defensiva y encontrar laso aperturas que en algún momento encontramos en el primer tiempo y que, en el segundo tuvimos muy imprecisos".

Esperanza en la salvación del Oviedo: "Yo soy optimista por naturaleza y vamos a seguir peleando mientras tengamos vida. Así que, Vamos a jugar en casa, hicimos un partido brillante contra el Valencia en la semana pasada. Tenemos que aferrarnos a eso y encontrar la regularidad en nuestro juego".