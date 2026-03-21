Jorge Morán 21 MAR 2026 - 18:36h.

Será rival del Rayo Vallecano en los cuartos de final de la Conference League

El Rayo Vallecano pierde, pero se cita con el AEK de Atenas en cuartos de la Conference: fecha y horarios

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El Rayo Vallecano se verá las caras con el AEK de Atenas en los cuartos de final de la Conference League. Un encuentro en el que la máxima amenaza del equipo será Luka Jovic, ex jugador del Real Madrid y un futbolista que a punto estuvo de jugar en el Oviedo esta misma temporada. El serbio lo tenía todo hecho con los carbayones, pero se acabó marchando a Grecia.

Y ha sido en el país griego en dónde ha vuelto a explotar. Con 19 goles y una asistencia en 36 partidos, el delantero está recuperando el nivel que mostró en el Frankfurt y que le hizo fichar por el Real Madrid. Tiene a su equipo líder de la Super League junto a PAOK y Olympiakos, además de en cuartos de Conference, pero no siempre tuvo claro su llegada al AEK de Atenas.

Sus números en Grecia y el recibimiento de la afición

"Llegué a principios de agosto, sin pretemporada. Había tenido algunos problemas con las lesiones y ese periodo inicial fue un poco más difícil para mí que para el resto", explicó en una entrevista en la que destacó como había sido su adaptación.

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Y aunque sus números son espectaculares, Jovic se centra más en las sensaciones. "No soy de los que sólo buscan marcar goles, no soy un jugador que se quede esperando en el área, prefiero participar en el juego. En clubes anteriores algunos entrenadores no me veían así y eso no me convenía. No me gusta estar parado en el área esperando a que llegue un balón. Prefiero jugar más retrasado", destacó en un claro dardo a sus anteriores técnicos.

¿Por qué no fichó Luka Jovic por el Real Oviedo?

Aunque acabó jugando en Grecia, desde Oviedo apuntaban a que su fichaje estaba más que hecho este pasado verano. Pero todo cambió de un momento a otro. Jovic estaba cansado de la presión de haber vestido la camiseta del Real Madrid y después de fracasar en Italia (Milan y Fiorentina), decidió cambiar por completo.

"Quería alejarme de las cinco grandes Ligas. Estaba un poco cansado mentalmente y quería refugiarme en un ambiente más tranquilo", comenzó explicando. "Por primera vez en mi carrera era agente libre y quería estar seguro de que no me equivocaba de equipo. No para huir de la presión, porque estoy acostumbrado a ella tras jugar en el Estrella Roja, el Benfica, el Eintracht, el Real Madrid, la Fiorentina y el Milan", destacó en una entrevista con 'Mozzart Sport'.