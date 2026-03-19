Miguel Casado 19 MAR 2026 - 22:58h.

Vallecas está en cuartos de final de la Conference League

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El Rayo Vallecano se ha metido en los cuartos de final de la Conference League después de cerrar su clasificación ante el Samsunspor. Los de Íñigo Pérez venían con una renta más que holgada de Turquía, que le sirvió para meterse en la siguiente ronda de la tercera competición continental pese a la derrota delante de su afición.

Cherif Ndiaye hizo el único gol del partido en el minuto 65. Los visitantes plantearon un partido más complicado que en la ida y al colocarse a un solo tanto de la prórroga, el miedo se instaló en el barrio madrileño, que sufrió durante el tramo final hasta que el colegiado señaló el final del encuentro.

Pero los españoles supieron sufrir y con el empuje de las gradas lograron sostener ese 1-0 durante casi media hora para meterse entre los ocho mejores equipos del torneo. Y, por qué no, soñar con seguir haciendo cosas grandes por el viejo continente.

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El rival del Rayo en cuartos y su camino hasta la final

Tras la clasificación a cuartos, el Rayo Vallecano se ha citado con el AEK de Atenas, que hizo bueno el 0-4 de la ida para superar al Celje (0-2 en la vuelta). Los madrileños jugarán el partido de ida en el Estadio de Vallecas el jueves 9 de abril, con un horario todavía por confirmar. La vuelta será una semana más tarde, el 16 de abril, ya en tierras griegas.

En el horizonte esperan el Mainz 05, que apeó al Sigma Olomouc en octavos, o el Estrasburgo, que sufrió para eliminar al Rijeka. El conjunto del barrio de la capital de España no volverán a contar con el factor campo en ninguna de las eliminatorias siguientes, después de quedar quinto en la fase 'liga' y enfrentarse a equipos con mejor ranking -o robado-.