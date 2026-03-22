La llamada de Egipto a Hassan en plena pérdida de protagonismo con Almada

Celia Pérez 22 MAR 2026 - 13:37h.

El extremo recibe por primera vez la llamada de la selección

Guillermo Almada señala los dos graves errores del Real Oviedo y los motivos para la salvación: "Tenemos que aferrarnos a eso"

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El Real Oviedo sufrió este sábado una dura y dolorosa derrota en un duelo clave por la salvación frente al Levante. Los de Guillermo Almada se complican aún más conseguir la permanencia antes de un parón de selecciones en el que perderá a Kwasi Sibo, que se marcha convocado con Ghana, y a Haissem Hassan, que se marcha con Egipto.

A pesar de que el extremo ha perdido protagonismo en los últimos partidos con Guillermo Almada, su rendimiento le ha valido para recibir la primera llamada de su selección y estará en los amistosos ante Arabia Saudí y España previos al Mundial que se disputará este verano.

Haissem Hassan, extremo francés de 24 años, tiene nacionalidad egipcia y ha sido ahora cuando entra en una convocatoria de Hossam Hassan, aunque el seleccionador de Egipto le lleva siguiendo meses y estuvo muy cerca de entrar en convocatorias anteriores; el partido ante España se disputará en el Stadium de Cornella el próximo martes 31 de marzo.

En la presente temporada, Haissem Hassan ha disputado 28 partidos y suma 3 asistencias, aunque en las últimas semanas perdió la titularidad en un Real Oviedo que es colista de Primera División y cuya permanencia está muy complicada tras caer este sábado ante un rival directo como el Levante.

Hay que recordar que Egipto, la selección más laureada de África con siete títulos continentales, disputará el próximo Mundial de fútbol 2026 y está encuadrada en el grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

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El Real Oviedo perderá esta semana por los compromisos internacionales a Kwasi Sibo (Ghana), Hassan (Egipto) y está por ver si también a los uruguayos Fede Viñas y Nico Fonseca, incluidos en la prelista de Marcelo Bielsa para los últimos amistosos previos a la cita mundialista que tiene lugar este verano.