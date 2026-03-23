Pepe Jiménez Sevilla, 23 MAR 2026 - 20:13h.

El mensaje de Matías Almeyda para despedirse del Sevilla

Javi Martínez, hasta ahora segundo de Almeyda, no oposita al banquillo

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Matías Almeyda ya es historia, otra vez, del Sevilla. El hasta ahora técnico blanquirrojo ha sido cesado este lunes y, con él, se marcha su equipo de trabajo. Todos sus ayudantes a excepción de Javi Martínez, hombre de la casa que no oposita al puesto de entrenador... y que deberá encontrar un nuevo hueco.

Porque debemos recordar que Javi Martínez era un externo al equipo de Matías Almeyda y es que el que fuese ayudante de Galván arrancó el curso como nexo entre el técnico argentino y la entidad, acabando como segundo entrenador por diferentes razones.

Tras el adiós de Matías Almeyda, Javi Martínez seguirá trabajando con el primer equipo, pero lo hará -probablemente- en un puesto diferente. Lo lógico es que el nuevo entrenador, sea Luis García Plaza o no, llegue con un segundo entrenador de confianza y el ex del Sevilla Atlético deberá reubicarse.

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Cabe recordar que ya hace algunos años se vivieron situaciones semejantes con hombres de la casa y aunque en el club se cree que es ideal que Javi Martínez se mantenga con el grupo del nuevo técnico, es comprensible que el que llegue, en esta situación tan dramática, quiera rodearse de sus trabajadores de confianza.

Javi Martínez y su último día en el banquillo

Todo esto coincide, además, con el que fue su último día cubriendo a Matías Almeyda. Cabe recordar que el argentino finalizaba su sanción este pasado sábado y este encuentro, ante el Valencia, habría sido el último de Javi Martínez ejerciendo como primer técnico ante la ausencia del mismo.

Fin a un ciclo que ha dado a conocer a un hombre que, a pesar de todo, continúa contando con la plena confianza de la entidad, considerándole figura importante -este martes podría incluso dirigir la sesión si no hay recambio firmado- en la enésima transición que vivirá el plantel blanquirrojo en los próximos días.