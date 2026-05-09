Jorge Morán 09 MAY 2026 - 21:59h.

El francés dejó un gesto en el momento de su cambio contra el Celta

El dolor de Giménez por una nueva lesión en su posible última vez en el Metropolitano

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El Atlético se volvió a atascar en LALIGA EA SPORTS ante un Celta que se llevó los tres puntos gracias a un gol de Borja Iglesias. Un encuentro en el que los de Simeone dejaron una imagen pobre y en la que dos de sus leyendas no terminaron muy bien. Uno de ellos fue Giménez, que se marchó lesionado, y el otro Griezmann con un monumental cabreo durante su sustitución.

Ocurrió en el minuto 60 de partido. En uno de los últimos partidos de Griezmann en el Metropolitano antes de marcharse a Estados Unidos, Simeone decidió sacarle del campo junto a Lookman para dar entrada a Nahuel Molina y Almada. Y aunque la afición rojiblanca le despidió con una tremenda ovación, la sustitución no gustó nada al francés.

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Simeone defiende el gesto de Griezmann

Griezmann protagonizó un gesto en el momento en el que vio su número en la tableta, dejando claro que no estaba nada contento con salir del terreno de juego. Un gesto de desprecio por la decisión de un Simeone que no dudó en defenderle en rueda de prensa.

"Como no le voy a entender. Pero pienso siempre en el equipo primero y entendía que había dado todo y que posiblemente con el cambio que hacíamos podíamos generar más cosas que no sucedieron, pero era la intención", dijo el técnico argentino al ser preguntado por el mosqueo de su estrella.

No fue el único en hablar, también lo hizo un Baena que no dudó en defender al francés. "Para mí es una pena porque es un ejemplo a seguir, me acogió desde el primer día en el vestuario. Me habría encantado estar todos mis años en el Atlético con él. Puede que se le pasen mil cosas por la cabeza porque ya es su final en el Atlético. Para mí ha hecho muy buen partido, lo ha intentado hasta el final y ojalá podamos darle el mejor final posible", explicó en DAZN.