El dolor de Giménez por una nueva lesión en su posible última vez en el Metropolitano
El jugador dejó una triste imagen marchándose lesionado
Los nueve señalados del Atlético de Madrid para salir en verano
No está siendo la temporada de José María Giménez. Y según las informaciones, podría ser la última vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. En el partido ante el Celta, el futbolista uruguayo se marchó, de nuevo, lesionado y dejando una imagen de tristeza en el que podría ser su último partido en el Estadio Metropolitano.
El último partido de Giménez fue el pasado 4 de abril, ante el Barcelona en LALIGA EA SPORTS. Tras ese día, una nueva lesión volvió a dejar fuera al central de 31 años, que se ha tirado sin disputar ni un minuto más de un mes. Y cuando por fin volvía a la titularidad, la suerte vuelve a estar en su contra.
La imagen de Giménez tras su lesión
La lesión ocurrió en el minuto 20 de partido. Giménez empezó a notar un dolor en su pie derecho y no dudó en avisar a Simeone, quién tomó la decisión de sustituirle por Robin Le Normand. El central estaba teniendo un buen partido, ganando tres duelos de cuatro, con un 100% de pase y tres recuperaciones, pero su tobillo no le dio para más.
El futbolista se quitó la bota y dejó una tristísima imagen marchándose hacia vestuarios. Con la cabeza agachada, en mitad de la lluvia y con los aplausos de los rojiblancos de fondo, Giménez abandonó el terreno de juego y se abrazó con Simeone de camino al banquillo, en dónde recibió el cariño de todos sus compañeros.
Una imagen que puede ser la última de Giménez en el Metropolitano. A falta de un sólo partido más como local del Atlético, la lesión del central uruguayo puede volver a dejarle un tiempo fuera de los terrenos de juego, lo que le impediría despedirse de su afición jugando. Aunque no hay nada oficial, sus lesiones, su edad y el nivel demostrado esta temporada, con otros compañeros quitándole el puesto, hacen ver como más que segura su salida del equipo.