Jorge Morán 09 MAY 2026 - 19:48h.

El jugador dejó una triste imagen marchándose lesionado

Los nueve señalados del Atlético de Madrid para salir en verano

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No está siendo la temporada de José María Giménez. Y según las informaciones, podría ser la última vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. En el partido ante el Celta, el futbolista uruguayo se marchó, de nuevo, lesionado y dejando una imagen de tristeza en el que podría ser su último partido en el Estadio Metropolitano.

El último partido de Giménez fue el pasado 4 de abril, ante el Barcelona en LALIGA EA SPORTS. Tras ese día, una nueva lesión volvió a dejar fuera al central de 31 años, que se ha tirado sin disputar ni un minuto más de un mes. Y cuando por fin volvía a la titularidad, la suerte vuelve a estar en su contra.

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La imagen de Giménez tras su lesión

La lesión ocurrió en el minuto 20 de partido. Giménez empezó a notar un dolor en su pie derecho y no dudó en avisar a Simeone, quién tomó la decisión de sustituirle por Robin Le Normand. El central estaba teniendo un buen partido, ganando tres duelos de cuatro, con un 100% de pase y tres recuperaciones, pero su tobillo no le dio para más.

El futbolista se quitó la bota y dejó una tristísima imagen marchándose hacia vestuarios. Con la cabeza agachada, en mitad de la lluvia y con los aplausos de los rojiblancos de fondo, Giménez abandonó el terreno de juego y se abrazó con Simeone de camino al banquillo, en dónde recibió el cariño de todos sus compañeros.

Una imagen que puede ser la última de Giménez en el Metropolitano. A falta de un sólo partido más como local del Atlético, la lesión del central uruguayo puede volver a dejarle un tiempo fuera de los terrenos de juego, lo que le impediría despedirse de su afición jugando. Aunque no hay nada oficial, sus lesiones, su edad y el nivel demostrado esta temporada, con otros compañeros quitándole el puesto, hacen ver como más que segura su salida del equipo.