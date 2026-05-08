Celia Pérez 08 MAY 2026 - 12:49h.

El alcalde de Madrid alabó la gran temporada del conjunto franjirrojo

Martín Presa expone el trabajo del Rayo y deja a un lado a la afición: "Nuestra responsabilidad no es con ellos"

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El Rayo Vallecano consiguió imponerse anoche al Estrasburgo en semifinales de Conference League y obtener su billete para la final frente al Crystal Palace, consiguiendo así también una plaza extra para la Champions League de la próxima temporada para España. De esta forma, los de Íñigo Pérez afrontarán su primera final europea en toda su historia y se han convertido en la gran sensación de la temporada, provocando el halago de todo el mundo del fútbol, y también de la política, como el de José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid, y reconocido aficionado del Atlético de Madrid, ha señalado este viernes que se puede decir "sin ningún problema" que el Rayo Vallecano "es el primer equipo de Madrid en estos momentos" por sus resultados deportivos tras ganar anoche al Estrasburgo. Así lo ha declarado Almeida a preguntas de los periodistas durante la celebración del Día de Europa, donde ha reconocido que el Rayo Vallecano ha conseguido los objetivos deportivos que tenía planteados a principio de temporada, pese a que "nos parecía impensable que pudiera llegar a la final de una competición europea".

"Lo ha hecho de una forma brillante porque ayer dominó el partido de principio a fin y con ese final, además, del penalti que para Batalla, el portero del Rayo, por tanto, orgullo de barrio, orgullo de ciudad, estaremos en Leipzig acompañando al Rayo Vallecano, por supuesto", ha afirmado. Según Almeida, lo conseguido ayer fue una "hazaña gigantesca".

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Con épica, el Rayo Vallecano supo sufrir esos minutos finales de asedio de los locales y se llevó un triunfo de mucho mérito y prestigio que le mete en su primera final en 102 años de historia. Miles de aficionados franjirrojos cuentan las horas para la cita que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo en el Leipzig Stadium de Alemania.