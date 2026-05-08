Celia Pérez 08 MAY 2026 - 07:19h.

El presidente franjirrojo analizó el partido de su equipo

Piti cumple su promesa con el Rayo Vallecano en la final y aparece en televisión con peluca

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El Rayo Vallecano está viviendo uno de los momentos de toda su historia. Por primera vez, el cuadro franjirrojo va a disputar una final europea tras imponerse al Estrasburgo en las semifinales de la Conference League en un partido brillante en el que volvió a imponerse a su rival en la vuelta gracias al tanto de Alemao en la primera mitad. La alegría desborda a la afición, aunque su presidente, Martín Presa, ha mandado un serio aviso en una noche muy especial

El dirigente franjirrojo, en los micrófonos de El Larguero, habló sobre el partido de su equipo, pero también quiso resaltar el trabajo de su directiva dejando un poco de lado a los aficionados, con los que mantiene una tensa relación. "Nuestra responsabilidad y nuestra lealtad es, ni por muy duro que sea, con el escudo. No es con los aficionados, ni con los políticos, ni con las instituciones, ni nadie. Nosotros a quien tenemos que defender es al Rayo Vallecano. Muchas veces cuando haces lo mejor para el Rayo Vallecano quizás no es lo mejor para terceros actores. Ahí vienen las criticas", señaló Presa.

Además, el presidente del Rayo quiso llamar a la calma en plena euforia por el pase del equipo a la final europea. "La enhorabuena ahora mismo todavía no es momento de celebrar nada. Es una ilusión porque la afición del rayo nunca ha vivido la disputa de una final ni europea ni nacional. Ya era hora, le vamos a regalar que la pudiesen vivir. Ahora mismo es momento de tener la máxima concentración la institución, los jugadores y los aficionados para intentar traernos esa copa", añadió.

Con épica, el Rayo supo sufrir esos minutos finales de asedio de los locales y se llevó un triunfo de mucho mérito y prestigio que le mete en su primera final en 102 años de historia.