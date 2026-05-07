Pablo Sánchez 07 MAY 2026 - 16:08h.

Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Cuatro jornadas de infarto por delante

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El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, afirmó este jueves que si su equipo suma un tercio de los puntos que están en juego en las últimas cuatro jornadas de LALIGA EA SPORTS estará "salvado" del descenso a LALIGA HYPERMOTION.

El equipo ilicitano suma actualmente 38 puntos, dos más que el Alavés, conjunto que marca la zona de descenso y que será su próximo rival el sábado en el estadio Martínez Valero. Además de al conjunto vitoriano, el Elche debe enfrentarse al Betis y Girona, ambos a domicilio, y al Getafe, en el Martínez Valero. Buitrago, que hizo estas declaraciones tras un acto en el Ayuntamiento de Elche, aseguró que el equipo afronta este encuentro trascendental con "cabeza fría, confianza y muchas ganas", si bien no quiso establecer comparaciones con el tramo final del pasado curso.

"Tenemos cuatro partidos por delante y se trata de focalizar ese objetivo del tercio de puntos cuanto antes", reiteró el dirigente, que indicó que los jugadores están "mentalizados" y son conscientes de que "trabajando como se está haciendo se conseguirá, pero no hay que perder la concentración y acertar".

"El equipo está muy animado. Venía de una racha de ganar cuatro de cinco partidos, perdimos la pasada jornada, pero entra dentro de las posibilidades. El Celta tiene un gran equipo y tuvimos despistes que nos penalizaron", añadió el presidente del club ilicitano.

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Una petición para la afición

Buitrago pidió a la afición del Elche en este tramo final de la competición "que siga disfrutando del equipo" y recordó que una de las "señas de identidad" del conjunto ilicitano es que ha transmitido "una manera de jugar y ganando o perdiendo" que ha hecho a la gente salir contenta del estadio. En relación a los trámites para la construcción de la ciudad deportiva, el presidente admitió que el club no es "de los más rápidos ejecutando, pero no paramos".

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"Seremos lentos pero queremos la perfección, que no haya que retocar. No nos gusta improvisar ni hacer modificaciones", señaló. Buitrago también abordó la reforma del entorno del estadio y desveló que le ha comentado al alcalde, Pablo Ruz, que mejorarlo está "en sus manos".

"Más allá del tema de los viales que mejoran los accesos, se trata de mejorar más. Entiendo que hay que ser valiente en ese tema y la apuesta del Ayuntamiento tiene que ser arriesgada y de futuro. Le hemos planteado alternativas y se están trabajando en ellas", explicó el dirigente.

"Espero que fructifiquen, porque todo lo que sea mejor para el estadio va a convertir a Elche en una mejor ciudad", sentenció.