Pablo Sánchez 05 MAY 2026 - 11:05h.

El sincero mensaje de Oyarzabal cuando le preguntan por la quinta plaza del Betis: "Mucho camino"

Los txuri urdin, 'jueces' de la salvación en la recta final

Compartir







Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios tras la derrota de la Real Sociedad frente al Sevilla reconociendo que el cuadro local mereció el triunfo. Las ocasiones, el ímpetu y la intensidad de los rojiblancos fue diametralmente opuesta a la que imprimió un conjunto txuri urdin cuya temporada está prácticamente finiquitada de forma satisfactoria. Eso no quita que el técnico de Nueva Jersey diera un pequeño toque de atención a los suyos de cara a las cuatro jornadas que restan de competición. Un mensaje que sirve de aviso para los implicados en la lucha por la salvación.

Y es que la Real Sociedad afronta el tramo final de curso como uno de los 'jueces' de la salvación. El pasado lunes, el triunfo del Sevilla sobre ellos dio un nuevo vuelco a la clasificación por la zona baja. Una tónica que seguirá así, probablemente, hasta la última jornada.

PUEDE INTERESARTE Por qué no hubo pasillo del Sevilla a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán

Los gipuzkoanos se miden al Betis el próximo fin de semana casi sin opciones de dar caza a esa quinta plaza que ostentan los verdiblancos. A partir de ahí, llegan tres citas clave por la zona caliente. Los de Matarazzo visitan al Girona, reciben al Valencia en Anoeta y cierran la temporada en el RCDE Stadium frente al Espanyol. Tres partidos ante tres equipos inmersos de lleno en la agónica lucha por la salvación.

Matarazzo 'avisa' a sus rivales

De cara a los duelos que restan, Matarazzo mandó un mensaje tras el partido en Sevilla a sus jugadores que también sirvió de aviso para los rivales.

"Queremos ganar partidos. El que esté con hambre, quiera jugar y esté conectado, estará en el verde. Queremos acabar fuerte la temporada. Es normal que tras las emociones para llegar y jugar la final, sueltes todo y necesites reconstruirte. Estamos en ese proceso pero necesitamos rendir. No queremos perder otro partido, es el sentimiento que tengo y he tenido en los entrenos, pero hoy no hemos encontrado esa energía", comentó ante los micrófonos.