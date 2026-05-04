Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 23:48h.

El sincero mensaje de Oyarzabal cuando le preguntan por la quinta plaza del Betis: "Mucho camino"

Analiza los errores de su equipo

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Tras el partido, Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios para analizar la derrota de la Real Sociedad frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los txuri urdin protagonizaron un mal partido, con escasas ocasiones e intensidad, lo que se tradujo en un tropiezo merecido a ojos de su entrenador. El de Nueva Jersey reconoció la superioridad de los andaluces.

Matarazzo no tuvo problemas en reconocer que el Sevilla mereció ganar por la intensidad que le imprimió al partido desde el inicio. Se notó la necesidad de los de Luis García Plaza y eso se tradujo en una victoria vital para los locales y en un nuevo resultado adverso para la Real Sociedad, que no conoce la victoria desde que se proclamara campeón de la Copa del Rey.

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La Real, a falta de cuatro jornadas, ve como el objetivo de alcanzar la quinta plaza está casi imposible. La distancia de 10 puntos con el Betis con solo 12 por delante complican mucho la tarea pese a que aún quede un duelo entre ambos por delante. El míster analizó los errores que cometió su equipo en el Sánchez-Pizjuán.

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La valoración de Pellegrino Matarazzo

La derrota: "No estamos contentos con la puesta en escena, sobre todo en la primera parte. Desde el principio se podía palpar que ellos querían y lo buscaban más. No tomamos buenas decisiones en la construcción del juego. En la segunda parte el gol llegó pronto y tuvimos dificultades para crear ocasiones. No hemos jugado lo suficientemente bien para ganar".

Los errores de la Real: "Tratamos de estar serios atrás, de defender mejor. Somos conscientes de los goles que llevamos encajados esta temporada. Tuvimos dificultades de cara a portería".

Últimas jornadas: "Es la motivación de mis jugadorees, estar con su selección en el Mundial. El que tenga hambre, ganas, estará en el campo".