Vinicius mandó "a Segunda" a un jugador del Espanyol

El jugador del Real Madrid estuvo todo el partido intercambio dardos con Omar El Hilali

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Vinicius fue el gran protagonista del partido ante el RCD Espanyol. El delantero del Real Madrid marcó dos golazos para mantener viva la lucha por el título durante una semana más: todo se decidirá en el Clásico. Un duelo en el que, eso sí, tuvo sus más y sus menos con Omar El Hilali, con quien intercambió todo tipo de insultos y a quien acabó mandando "a Segunda".

El cruce de frases fue continuo, tal y como captaron las cámaras de Movistar. "Pídeme luego que te cambie la camiseta", dijo el brasileño en uno de sus primeros calentones. "Tonto, eres tonto", le dijo varias veces el '7'.

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Un agarrón de Vinicius sin balón, una entrada de Omar por la que Jesús Gil Manzano le enseñó la roja directa para luego rectificarla VAR mediante, risas del brasileño, gestos continuos y muchas, muchas frases entre los dos futbolistas. "Cámbiale que le van a echar", le dijo el madridista a Manolo González en varias ocasiones.

La situación se calentó algo más con los cánticos de "Vinicius, balón de playa" desde la grada del RCDE Stadium. El brasileño respondió con gestos y risas a la grada. Omar se reía y fue ahí cuando Vinicius le dijo: "Vas a volver a Segunda, hermano".

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No acabó ahí el cruce de dardos, ni mucho menos, pero los dos goles del '7' apaciguaron la situación desde la grada. Sobre todo los cánticos. El Real Madrid logró un triunfo que la permite llegar vivo al Clásico mientras que el Espanyol sigue en caída libre: sin ganar desde diciembre, 11 derrotas en las 17 últimas jornadas y sólo 5 puntos en toda la segunda vuelta.

Una lucha que le mete de verdad en la pelea por no descender a Segunda, una categoría a la que Vinicius ya ha mandado a equipos como el Real Oviedo o al Girona esta misma temporada o al Valencia años atrás.