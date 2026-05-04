Jorge Picón, muy crítico con cómo Mbappé maneja su relación con Ester Expósito: "Te debes a tu club"

Fran Fuentes 04 MAY 2026 - 17:19h.

"O debe estar orquestado, o Mbappé está encantado de que le pillen en todos sitios con su novia", reflexiona

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La vida privada de Kylian Mbappé junto a Ester Expósito está dando mucho que hablar en el madridismo. Y es que, si bien el jugador está lesionado y se ha ausentado para irse de viaje a Italia con permiso del Real Madrid, las imágenes en yates y de vacaciones con su pareja cuando aún no ha acabado la temporada, y a pocos días del Clásico en el que pueden certificar de manera matemática que ha perdido LALIGA, han hecho estallar al madridismo. En este sentido, la clave la ha dado Jorge Picón, colaborador de ElDesmarket, el videopódcast de ElDesmarque sobre el mercado de fichajes, presentado por Rafa Máinez y que puedes seguir a través de Mediaset Infitiny.

Y es que Jorge Picón lo tiene claro: "Cada uno tiene su vida privada y soy el primero en defenderla, pero es que esto va más allá. O sea, aquí hay dos cosas que vamos a separar. La primera es, ¿por qué Mbappé es el primer jugador en el que unas vacaciones, en mitad de la temporada, le pillan en todos los sitios a los que va? Le pillan saliendo de una discoteca, le pillan en un bar tomando un vinito, le pillan en un yate. Hombre, a mí me sale pensar mal y decir, bueno, pues esto debe estar o orquestado, o Mbappé está encantado con que lo descubran en todos lados con su novia. Debe ser así", reflexiona.

De este modo, el colaborador tiene claro que estas imágenes son inadmisibles para los aficionados blancos: "Luego, aparte, está la vergüenza que supone para cualquier aficionado del Real Madrid o para cualquier madridista que su estrella o una de sus estrellas esté en mitad, por lo menos el jugador que más gana en ese vestuario, esté en mitad de la temporada, porque estamos en mitad de la temporada, sus compañeros ayer estaban jugando un partido oficial y diez minutos antes él estaba aterrizando en un jet privado, estaba en mitad de la temporada de vacaciones. De vacaciones con una lesión, que el club es lo que dice, tiene una lesión", explica.

Es por eso que, para Jorge Picón, esas imágenes no tienen sentido con la temporada en juego: "Por mucho que tú tengas el permiso del club para irte donde tú quieras, tú no puedes hacer eso y no puedes lucirte por toda Italia con tu novia como si no pasase nada, no, porque te debes a tu club. En mitad de la temporada, oye, tú en tu tiempo libre haz lo que consideres. En tus vacaciones. Pero es que no estás de vacaciones, estás en mitad de la temporada". Todo esto y mucho más, en el vídeo que encabeza la noticia.